Szárnyas János szólt arról is, a 3 éves bérmegállapodás- a sok kockázat ellenére - azért vált szükségessé, mert Magyarország vállalta az EU minimálbérekre vonatkozó direktívájának átültetését, azaz: 2027. január 1-től a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát elérje majd az akkori minimálbér összege.

- Ehhez sok mindent ki kellett számolni és figyelembe kellett venni és végül indokolt volt mindezt megosztani a vállalkozói közösséggel és a társadalommal is, felvázolva az ide vezető utat és a feltételrendszert egészében is - fogalmazott. Amit hiányosságként érzékeltem az a központi költségvetésbe beépített jelentős hozzájárulás a járulékok érezhető mérséklése érdekében.

Szárnyas János, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Vas Vármegyei szervezetének elnöke

Fotó: Unger Tamás

Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés: miként gazdálkodják ki a vállalkozások a bérfejlesztést? A VOSZ Vas vármegyei szervezetének elnöke azt tapasztalja, azok a vállalkozások, amelyek nem tudnak megújulni, termelékenyebbé válni, méretgazdaságosságban javulni, eltűnhetnek a piacról. Mindaddig tehát, amíg ez a folyamat a kevésbé hatékony cégek kirostálódását jelenti, nem akadályozza, hanem sokkal inkább segíti a magyar gazdaság fejlődését, ezáltal fehérítheti is a gazdaságot. Úgy véli, a bérmegállapodás hozzájárulhat a fejlődésre képes, ma is jól működő cégek fennmaradásához és növekedéséhez. Egyúttal a mikro-, és kisvállalkozások számára várhatóan jelentős terheket jelentenek majd a megemelkedett bérek, és a kapcsolódó járulékok. - Szeretném azt hinni, hogy a szolgáltatások továbbra is tudnak gazdaságosan működni, és nem fognak eltűnni kisebb szolgáltatók mint például, a cipész, az órás… mert számukra még komolyabb gondokat okozhat és esetleg a vállalkozás megszűnéséhez is vezethet az intézkedés - mondta.

Történelmi bérmegállapodás: a diákok is örülhetnek

A minimálbéremelés a szövetkezetben dolgozó diákoknak a fizetésére is vonatkozik. Rozmann Balázs, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet területi igazgatója elmondta: kötelezően csak azoknak a bérét kellene emelni, akik korábban minimálbért kaptak, de a gyakorlat az, hogy valamennyi cég emel – ha minden esetben nem is 9 százalékot, az 5-6 százalékot megadják. Megtudtuk: a diákok többsége mintegy 10-12 ezer forinttal visz haza többet havonta úgy, hogy nem miden nap vállal munkát. Ma már a legalacsonyabb órabér is 1900 forinttal kezdődik - ez pedig nagy vonzerő a fiatalok számára.