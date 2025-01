Brenner József Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan nagyprépostja 1935. január 10-én született Szombathelyen, 1957-ben szentelték pappá. A tavaly év végén, a Martinus Kiadó gondozásában újra megjelent, Boldog Brenner János vértanú üzenete című, gazdag képanyagot is tartalmazó könyvben az ő írásai is olvashatók a családjukról, amelybe három fiú született és mindhárman a papi hivatást választották. A nagymama sokat imádkozott azért, hogy az édesapjuk pap legyen, de nem ő lett az, hanem az unokák, és nem is három, hanem két unokatestvérrel együtt öt.

Brenner József Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan nagyprépostja 1935. január 10-én született Szombathelyen, ma van a születésnapja: betölti a 90. életévét

Fotó: VN-archív/ Cseh Gábor

Brenner József az emlékezései között ír a nagyon vallásos édesapjáról, Brenner Józsefről, aki a budapesti Műszaki egyetemen szerzett gépészmérnök diplomát, nagyapjáról, Brenner Tóbiásról, aki Szombathely polgármestere volt. Megismerhetjük a három paptestvér édesanyját, Wranovich Juliannát, akinek a család és a gyermekek alakításában nagy szerepe volt. Felidézi az elsőszülött Brenner László (1930-2005) emlékét, aki újmiséjét 1953-ban tartotta a szombathelyi Zárda-templomban, és a második fiú, a meggyilkolt Brenner János (1931- 1957) rövid életét, kiemelve kétéves rábakethelyi káplánságát.

A három Brenner fiú: József, László és János

Fotó: A könyvből

Olvashatunk bensőséges leveleket az emlékek között, bepillanthatunk a Brenner család karácsonyaiba, és betekintést nyerhetünk abba is, milyen sokan imádkoztak a mártírhalált halt Brenner János égi közbenjárásáért és boldoggá avatásáért is.

Brenner József nagyprépost vértanú testvérének ereklyéjével a szombathelyi boldoggá avatáson 2018. május 1-én

Fotó: A könyvből

Brenner József atyának a pápa kezet csókolt

Brenner József a maga érdemeiről a könyvben nem nagyon beszél, szerényen és tényszerűen nyilatkozik a kötetzáró interjúban, aminek a végére egy olyan képet szerkesztettek, ahol Ferenc pápa kezet csókol Brenner atyának a Szent István Bazilikában (a felvétel 2023. április 28-án készült a pápalátogatás alkalmával).