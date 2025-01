A doni áttörés évfordulóján hagyományosan a szombathelyi Martineum udvarán tartanak megemlékezést és koszorúzást. Az ünnepségen ezúttal Kelemen Krisztián önkormányzati képviselő mondott beszédet.

A doni áttörésre emlékeztek Szombathelyen - 82 év távlatából

Fotó: © Cseh Gábor

- A Don-kanyarban harcoló magyar katonák története nem csupán a hadtörténelem része, hanem nemzetünk kollektív emlékezetének fájdalmas, de felemelő darabja is – hangzott el beszédében. Arról is szólt, hogy az ütközetben a hadsereg közel hetven százaléka elveszett, ami nem csupán egy döbbenetes szám, hanem százezernyi összetört élet, felfoghatatlan emberi sorsok és tragédiák sora. - Az ott elesettek és a túlélők egyaránt példát mutattak bátorságból, kitartásból és abból, a mélyen emberi akaratból, hogy még a legnagyobb szenvedések között is megőrizzék emberségüket. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról sem, hogy ez az áldozat nem csupán az ott harcolók szenvedéseiről szól, hanem a hátország gyászáról, a szétszakított családokról és azokról a sebekről, amelyek generációkon át hatnak – fogalmazott. Végül hozzátette, hogy tőlünk, utódoktól a legnagyobb tisztelet, ha nem hagyjuk, hogy a hősök neve a feledés homályába vesszen.