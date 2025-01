Ahogy a Gesztenyekék Egyesület közösségi oldalán olvasható: most kerül megrendezésre utoljára ez a teljesítménytúra. „A döntésünk oka egyrészt az évről-évre tapasztalható csökkenő érdeklődés, másrészt vágyunk mi is a megújulásra” – írják. Gertner Brigittát, az egyesület tagját, motorját kérdeztük a döntésről. Mint elmondta: az évről évre egyre népszerűbb esemény népszerűségének a COVID-járvány vetett véget. Akkor megfeleződött az addigi 3-400, vagy annál is magasabb létszám – és ez a trend sajnos megmaradt. Így ez lesz az utolsó évkezdő tekergés a Kőszegi-hegységben.

Évkezdő tekergő – Ebben a formájában utoljára

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Az Évkezdő tekergő utolsó lehetőséget kínál

Szombaton várunk mindenkit szeretettel – hív mindenkit a szervező. A megszokott távon, vagyis 14 kilométeren csodálhatjuk meg a Kőszegi-hegység szépségeit. Mert a hegy és a táj télen is nagyon varázslatos, különleges. Rajtolni fél kilenc és tíz óra között Kőszegen, a Csónakázó-tó melletti Tó-Part Vendégházban lehet, és – mivel körtúra – ide is érkeznek vissza a túrázók. A nevezési díj 2000 fornit, amiért több helyen, így az Óház-kilátónál, valamint a célban is étel-ital is jár. A teljesítőknek pedig oklevél és kitűző, plusz a siker és a teljesítés öröme.

A túra útvonala: Kőszeg, Csónakázó-tó (Tó-Part Vendégház) - Andalgó - Vasfüggöny turistaút - St. Germain kereszt – Ördögtányér-szikla - Fatalin-bükkök - Óház-kilátó - Szabó-hegyi szalonnasütő - Szénsavas-kút - Természetvédelmi Látogatóközpont - Királyvölgy - Szulejmán-kilátó - Trianoni-kereszt - Kálvária-templom - Koronaőrző-bunker - Kőszeg, Csónakázó-tó (Tó-Part Vendégház)

A túrán mindenki saját felelősségére egyénileg, illetve a hatályos szabályok betartásával vehet részt. A természet védelme érdekében nem biztosítanak eldobható poharat, ezért kérnek minden túrázót, hogy poharat hozzon magával! Az útvonal egy része közvetlenül az országhatár mellett vezet, ezért mindenkinél legyen valamilyen személyazonosító okmány! (tturak.hu)