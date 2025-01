Vígh Ferenc lett a labdarúgó NB III. Észak-nyugati csoportjában szereplő Haladás vezetőedzője. A Haladás mindenben megegyezett a 48 éves szakemberrel – Vígh Ferenc fél plusz egy évre írt alá - közöltük pénteken reggel a szombathelyi önkormányzat többségi tulajdonában álló cég bejelentését. Mint ahogy arról is írtunk: a 48 éves miskolci születésű, jelenleg Szombathelyen élő Vígh Ferenc 2010-ben kezdte edzői pályafutását. Több NB III-as együttest is irányított, így a Felsőtárkányt, a Cigándot, a Tiszafüredet, a Sajóbábonyt, az Egert. Bajnoki címet 2012-ben a Bükkábránnyal, 2013-ban a Felsőtárkánnyal, 2016-ban a német FSV Kölledával, 2018-ban az Egerrel, 2020-ban a Sajóbábonnyal, 2021-ben pedig a Mezőkövesd-Zsóry U19-es csapatával szerzett. Az UEFA A diplomáját 2019-ben szerezte meg.

A Haladás péntek reggel osztotta meg a közös fotót: Rózsa Dániel, Keringer Zsolt, Vígh Ferenc. Fotó: Haladás

Ami játékospályafutását illeti, az NB II jelentette számára a csúcsot, emellett több mint 90 mérkőzést játszott a magyar futsal, illetve a magyar strandlabdarúgó-válogatottban is. Labdarúgóként kilencszer nyert bajnokságot – ebből négyszer a harmadik vonalban.

Hónapokig "élvezte" a debreceni bv-intézet vendégszeretetét a Haladás vezetőedzője

A szakember civil életéről néhány óra alatt már jó pár dolog kiderült.

Ausztriában postásként dolgozó szakember lett a Haladás új vezetőedzője - közölte a hírt a Nemzeti Sport. Aki pedig rákeres Vígh Ferenc nevére a közösségi médiában, hamar megtalálja azt a videót, amit azzal a címmel közölt a szombathelyi önkormányzati cég által szerződtetett szakember: "Véget ért a kilenchónapos kálváriám, örülök, hogy veletek lehetek" - arról is beszél, hogyan teltek a napjai a Debreceni Büntetés-végrehajtási Intézetben, ahol több hónapot töltött előzetes letartóztatásban. A hosszú monológból kiderült: 2022 márciusában állították elő a rendőrök, majd a bíróságon előzetes letartóztatásáról döntöttek, és a Debreceni Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították. Előzetes letartóztatását többször meghosszabbították. Az is kiderült: a bv-intézetben német nyelvet tanult és rendkívül elégedetlen volt a börtönkoszttal. Öt zárkában volt, mindenhol olyan emberekkel került egy helyre, akikkel semmilyen konfliktusa nem volt. "Nagyon jó embereket ismertem meg" - erről is beszélt, később hozzátéve: - Bízom benne, szereztem bent barátokat is és olyan embereket, akikkel a későbbiekben is tudom tartani a kapcsolatot.