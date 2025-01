Hónapra pontosan egy évvel Éva néni után, 1926-ban született a 99. évében járó Széll Kálmán orvosprofesszor, Szombathely és Vas vármegye díszpolgára.

Prof. dr. Széll Kálmán: "A magam részéről hívő ember vagyok. Istenre kell bíznunk magunkat és az ő bölcs belátása szerint el kell fogadnunk a sorsunkat."

A hosszú életnek szerinte nincs titka:

– Az, hogy hosszú életűek leszünk-e, csak részben múlik rajtunk. Könnyű dolgunk lenne, ha azt mondhatnánk, hogy elég kerülni az életet megrövidítő dolgokat, ám ez nincs így. Könnyebb azt magyarázni, hogy mivel nem tudjuk megrövidíteni az életünket, mint hogy mivel hosszabbíthatjuk meg. Közhely, hogy egészségesen kell élnünk. Ismert az is, hogy az alkohol-, a kábítószer-fogyasztás, a dohányzás rövidíti az életet, és talán még a gyógyszerfogyasztás is ide sorolható. Összességében minden szélsőség árt: az önkínzó fogyókúráktól az elhízásig. Én a természetes életmód pártján vagyok. Semmit sem szabad túlzásba vinnünk, még az élni akarást sem. Persze nem mindegy, hogyan sáfárkodunk az életünkkel, ám előfordul, hogy valaki fiatal korában kap gyógyíthatatlan betegséget, amit az orvostudomány csak átmenetileg tud uralni – ilyenkor rajtunk kívül álló ok miatt rövidül meg az életünk. A hosszú élet alkat kérdése is: vannak köztünk törékenyebbek és ellenállóbbak is. De ez sem feltétlenül stimmel: az ikertestvéremmel mi egy test, egy lélek voltunk, ő mégis korábban meghalt és más betegsége volt. Az sem számít feltétlenül, hogy valaki rengeteget dolgozik vagy dologtalanul él: mindkettőt utolérheti a halál. Az akaratunktól függetlenül örökölünk is, és bár a magatartásunkkal hozzájárulunk az élet folyásához, összességében a nagyobb rész nem a mi kezünkben van, az életünket nem mi irányítjuk – hallottuk Széll Kálmántól.

A professzor kitért arra is: a hosszú élet feltételezi az öregséget. Külön szakasz ez az életünkben, amelynek van aktív és passzív periódusa is. Az utóbbi szobafogsággal jár és azzal, hogy az ember már nem tud fizikailag helytállni.

– Az öregség állapot és sajnos az is velejárója, hogy amit valaha tudtunk fizikailag és mentálisan, azt lassacskán visszaveszi a természet. Talán, hogy könnyebb legyen meghalni, amikor már nem az élet tetejéről zuhan le az ember hanem megváltásként gondol a halálra. Persze annak is van előnye, ha valaki rövidebb életű: életerős, sok eredményt elért emberre emlékeznek vissza.