– Aki megérte a 75-öt, annak kívánjuk, hogy legyen 80 éves is, sőt ünnepelhesse a 85., 90. és a 100. születésnapját is. S ha eljött a 80 éves kor, akkor megérdemli, hogy gratuláljunk neki – így köszöntötte Kántor Sándort és a megnyitón szép számban megjelent vendégeket Gerhard Krutzler, az egyesület alelnöke.

Kántor Sándor egyik kedvenc képe előtt

Majd Lőrincz Zoltánnak, a KME elnökének adta át a szót – ő mondott laudációt a mély értelmű alkotásokról. Még előbb Kántor Sándort jellemezte: törékeny, megfáradt, nosztalgikus, bajusza alatt mosolygó alakja a beszélgetések és műveinek tanulmányozása során nagyon erős személyiséget mutat.

Alkotásait szemlélve nagyon nehéz iskolákról, csoportokról, műhelyekről vagy éppen irányzatokról beszélni. Ő maga egy intézmény, amely nemcsak a különböző technikákra vagy témaválasztásra vonatkozik, mondta a művészettörténész. Három festményt kiemelt a kiállítottak közül. A meghívón is látható Velemi alkony című alkotás finom lírai hangvétel, a pillanat megragadása, a formahatárokat, a keretet is átlépi a képi világ. Ennek a hangvételnek szinte ellentéte a nagyon expresszíven megfestett Apokalipszis rapszódiája: kavargó világ, elszabadulni látszó szerkezetek és gondolatok. E két műnél a konstrukció, kompozíció feloldódik egy látomásban, egy interpretációban. Míg az Ez nem a szerelem kora című műve egy mérnöki pontossággal felépített szerkezet „ expresszív konstruktivizmus”. A műelemzés szintjén: egy eltorzult arc látható, amely maszkot és koronát visel (torzult világ, az emberi világ metamorfózisa). A homlokon egy szám, a szájban egy EU monogram. A szemek helyét két diktatúrára utaló jel – horogkereszt és vörös csillag – foglalja el. A szimbolizmus azonban nemcsak ebben jelenik meg, hanem a kép szerkezetében és színhasználatában is.

Lőrincz Zoltán Petőfi Sándor Az őrült című verséből idézett a megnyitón – céllal: „...Megkorbácsolom a világot! / Jajgatnak majd és én kacagok, /Mint ők kacagtak, amikor én jajgattam./Hahaha!...Virág az ember, melynek gyökere/ Ott lenn van a pokolban.”