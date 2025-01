Néhány nappal ezelőtt Rusvai Miklós virológus úgy nyilatkozott, hogy már Magyarországon is jelen van a Kínában terjedő és ott sokakat megbetegítő humán metapneumovírusként (HMPV) azonosított kórokozó - a kínai vírus.

Kínai vírus. Schneider Ferenc infektológust, osztályvezető főorvost kérdeztük.

Fotó: Unger Tamás

Kínai vírus - mit mond az infektológus?

A vírusról dr. Schneider Ferencet, a Markusovszky-kórház Infektológiai osztályának vezető főorvosát kérdeztük. A szakember elmondta, a HMPV a többi légúti vírushoz hasonló tüneteket okozhat (láz, köhögés, orrfolyás, hörghurut, tüdőgyulladás), kórházba azonban csak a szövődményes esetek kerülnek. A vírus terjedésének megelőzése, illetve a tünetek enyhítésének érdekében javasolt, hogy az, aki betegnek érzi magát, maradjon otthon, ezzel is elkerülve mások megfertőzését, pihenjen és igyon sok folyadékot.

Vírus vizsgálatokat elsősorban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) végez, legfrissebb jelentésükből kiderül, hogy a tavalyi év utolsó negyedévében országosan 3060 mintát dolgoztak fel, 451 esetben koronavírus fertőzést igazoltak, 136 esetben influenzát és mindössze négy esetben azonosították a HMPV-t. A HMPV egyébként egy régóta ismert, légzőszervi megbetegedést okozó vírus, amely az influenzához hasonló tünetekkel jár, de ha más kórokozó baktériumok is társulnak hozzá, akkor akár súlyos tüdőgyulladást is előidézhet.

Egy háziorvosi rendelőben természetesen nincs mód arra, hogy pontosan azonosítsák a betegséget kiváltó kórokozókat, a korábban Körmenden, jelenleg Rumban praktizáló háziorvos, dr. Simon Annamária annyit azonban el tudott mondani, hogy tüdőgyulladással havonta legfeljebb két-három alkalommal találkozik, sokkal inkább a krónikus hörghurut okozta folyamatos köhögés tüneteivel jelentkeznek nála. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján a nehezen múló, két hétnél is tovább tartó, szűnni nem akaró köhögéses esetek ennyire nem voltak jellemzők ebben az időszakban. Szerencsére a hasmenéssel és hányással járó rotavírusok okozta megbetegedésekből nincs túl sok, és általában is elmondható, hogy a betegszám növekedése az elmúlt időszakban csak alig-alig mutatható ki, pedig a hideg- és melegfront gyakori váltakozása nem kedvez a magas vérnyomással küzdőknek. Mindez pedig azzal együtt is igaz, hogy koronavírus elleni oltást gyakorlatilag senki, és influenza elleni oltást is csak kevesen igényeltek az idei szezonban.