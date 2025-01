A körmendi múzeum munkatársa is esélyes "Az Év könyve" Irodalmi közönségdíj elnyerésére. A versenybe bekerült Pintér György "Hegyháti Krónikák 3." című könyve is. A kötet az első forduló után a top 10-be került. Az Év Könyve 2024 versenyben szavazhat minden olyan bejelentkezett olvasó, aki e-mail-címével érvényes regisztrációt hoz létre a www.azevkonyve.hu oldalon. Pintér György könyve a történelmi tényirodalom kategóriában esélyes az első helyre. Szavazni január 20-ig lehet a körmendi szerző kötetére is. A "Hegyháti Krónikák 3." egyben a sorozat zárókötete is.