Lassan célegyenesbe fordul az új KRESZ megalkotása, amely az 1975-ös többször módosított verzió helyébe lép majd, és ami az ígéret szerint nemcsak nyelvezetében lesz közérthetőbb, de sokkal jobban igazodik is a mai viszonyokhoz, mint a jelenleg is hatályban lévő fél évszázados verziója. Egy-két változás ugyan már három héttel ezelőtt életbe lépett, ezek a szabályok nem érintették a közlekedők szélesebb körét.

Driftelni tilos, dudálni szabad, udvariasnak lenni kötelező – változik a KRESZ!

Néhány tervezet azonban sokaknak izgalmas változásokat hozhat, amennyiben valóban elfogadják azokat. Ilyen például, hogy a megszűnő forgalmi sávban „rekedt” autósnak nem kell bíznia az előzékenységünkben, hanem szabály szerint is magunk elé kell majd őt engedni, lemondva ezzel saját elsőbbségünkről. Tapasztalataink szerint jelenleg kevesen merik megkockáztatni az előnyszerzésnek ezt a formáját. A szombathelyi Szent Gellért úton, a bevásárlópark előtti szakaszon például hiába van egy rövid szakaszon dupla sáv, a külső sávon még nagy forgalomban is csak elvétve látni autóst. Aki pedig mégis él a most még udvariatlannak bélyegzett manőverrel, biztosra veheti, hogy a belső sávban kígyózó kocsisor szorosra zár majd mellette, és ha nem elég rámenős, csak a szerencséjében bízhat. Pedig a cipzárelvet alkalmazva jelentősen gyorsítani lehetne a forgalmat itt is, de legalábbis kisebb eséllyel dugulna be az út.

A driftelést már most is büntetik

Felmerült aztán az is, hogy szabályba foglalnák azt, amiért már amúgy is büntetnek a rendőrök, ez pedig a driftelés. Sokan szeretnek úgy kanyarodni, hogy kicsit megcsúsztatják a hátsó kerekeket, a körforgalmaktól meg egyenesen zavarba jönnek, mert azok mintha erre volnának kitalálva. Ha elfogadják a módosítást, már deklaráltan nem lesz szabad a kontrollált erőcsúsztatás.

Persze nemcsak szigorítások várhatóak, korábban már írtunk róla, hogy az autópályák egyes szakaszain 140 km/h-val is lehet talán majd menni és jó eséllyel magasabb sebességre kapcsolhatnak a teherautók, a buszok és a traktorok is. Tervben van aztán az is, hogy nem kizárólag balesetveszély esetén lehetne használni a dudát, hanem figyelemfelhívás céljából is bátran megnyomhatnánk, és ez vonatkozna a villogtatásra is. Jól látható tehát, hogy az új KRESZ tényleg mindenben a mai kor elvárásainak igyekszik megfelelni.