Az üzletek a szezonális készleteiktől szeretnének mihamarabb megszabadulni, a ruházati boltokban már a tavaszi új kollekció is kínálja magát. Hasonló a helyzet az EO-bevásárlóközpontban, ahol karácsony előtt is tettünk egy kört: a parfümtől az írószerekig, a gyermekruháktól a helyi termékekig kifoghatunk jó ajánlatokat és meglepően olcsó árakat, bár ahogy egy Zalából épp munkakeresőben lévő férficsapat egyik tagja fogalmaz, „ennyiért, ha kicsit körülnézünk, otthon is találunk holmikat.” Velük a Billa Plus parkolójában beszélgettünk, az élelmiszerek árára is kíváncsiak voltak. Bementünk mi is: a bolton belül piros szám kiabálja, hogy 1 euró a mangó darabja, bizonyos mennyiség felett extrán akciós a tej, a kóla és a sör.