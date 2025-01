"Aggódó írások jelentek meg a napokban a világhálón a döröskei tó sorsáról, vita is kialakult, a feltett fotók lehangolók. Utánajártunk az esetnek, hiszen leeresztettek egy tavat Vasban" - adta hírül a Vas Népe a 2014. január 8., szerdai lapszámában.

Leeresztettek egy tavat Vasban - Itt nemrég még mély víz volt, a tavat a bérlő tisztítani szeretné

Fotó: Szendi Péter

A köd nem oszlik, de azért jól látni a tavat és a környezetét. Azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy méterekkel esett a vízszint, kagylók tömege hever a partoldalakon. Már megjelent az első illegális szemétlerakó is, e primitívség gyorsan terjed. A vízben műanyag krokodil (zseb-Loch Ness) vár szebb időkre, a strand előtt partra vetett csónak. A környező házak csendesek, csak egy helyütt akad némi mozgás. Egy férfi érkezik, Varga József falugondnok. Mondjuk, hogy sokan aggódnak a döröskei tóért, néhányan már a Gyilkos-tóhoz hasonlítják. Annyi alapja van is ennek, miszerint a tó keleti csücskében, miután leeresztették a vizet, tuskók tömege sorakozik. - Én is hallottam hasonlókat, de azt tudni kell, hogy itt a vízmélység, feltöltött állapotban, eléri a 12 métert is. Most a fele ha van, az is a mély részen. A tuskók felszínre kerültek, egy traktorral könnyen ki lehetne húzni őket - mondja.

Leeresztettek egy tavat Vasban

Majd hozzáteszi: sok évvel ezelőtt már volt hasonló leeresztés, akkor kellett volna elvégezni a tisztítást. Most, amikor mindenkinek nehezebben megy, már nem könnyű a milliókat előteremteni. A tó egy osztrák ember tulajdona, aki - a helyzetet ismerők szerint - nem sokat törődik birtokával. Most már csak annyit, hogy szívesen eladná. De ki vesz egy olyan vidéken tavat, ahol gyenge a vásárlóerő? Ahol a megélhetés is gond? Varga úrral egyetértünk abban, hogy ha ez a tó Ausztriában lenne, legalább négy luxusszálloda állna a partján.

Mert meg kell hagyni, szép és egyedi a környezet. A leeresztett rész mentén kivágták a gazt, állítólag a bérlő a strandot és környékét homokolná, de csak egy kisebb kavicshalmot láttunk csupán. - Az is nagy szó lenne, ha a tuskók eltűnnének- nyugtázzuk kísérőmmel. És hogy mi várható tavasszal? Álljon itt a bérlőnek, Horváth Gyulának a világhálóra feltett közleményének egy részlete. Elöljáróban annyit, a szöveg érinti a tulajdonlást és a kritikákat is, felsorolja az eddig elvégzett munkát. Summázata, hogy a tél végére rendben lesznek a dolgok. Majd ezt olvashatjuk:

Úgy kötöttünk 3 éves bérleti szerződést az osztrák tulajdonossal, hogy a tónak a rendezetlen dolgait, engedélyeit, a tóparttal szomszédos területek tulajdonosaival a horgászat ellenőrizhetősége végett a körbejárhatóság lehetőségének biztosítását, az önkormányzati területek használatnak lehetőségét rendezni tudjuk

- áll a kissé kacifántos körmondatban.

Majd: - Mindezt tettük olyan szándékkal, hogy az osztrák kft. tulajdonos, mivel eladási szándéka van a tóval, ha az általunk felsorolt feltételek rendezhetőek és megvalósíthatóak, úgy szeretnénk a tavat megvásárolni. Ezekről megállapodva kötöttünk bérleti szerződést és dolgoztunkkeményen azért, hogy a bérlés megkezdésekori „romos” állapotot mostanra már kulturált és valamelyest szebb környezetté tudtuk tenni... A törvényben meghatározott kötelezettségünknek eleget téve minden hatósághoz bejelentettük a víz leengedését olyan céllal, hogy az előre ütemezett és tervezett munkákat folytatni tudjuk. (így) A strand területének a vízleengedés utáni kituskózását, az iszappal és növényekkel szennyezett részek kitisztítását, homokkal való feltöltését és a strand területnek a megnövelését. A Vízügyi Igazgatósággal egyeztetve... a tó határának kimérését és a tó körül megépítendő sétaút leendő útvonalának kijelölését is megkezdtük.”