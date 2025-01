Ötödik évét kezdi meg idén Szombathelyen a Mathias Corvinus Collegium (MCC). A városban 2021 óta működik az alapítvány képzési központja, ahol mára több, mint háromszáz általános iskolás és középiskolás diák vesz részt a számtalan oktatási, közösségi és élményprogramon. Emellett a város felnőtt közönsége számára is színes programokat kínál az MCC: szakmai kerekasztalbeszélgetésekre, közéleti rendezvényekre és szakértői vitákra is hívja vendégeit a központ, sikerrel.

Az egykori Takáts-házat újítja fel az MCC, itt kap végleges helyet a szombathelyi képzési központ

Forrás: Unger Tamás

Az MCC költözni fog – végleges helyére, az egykori Takáts-házba

Amint azt korábban lapunk is megírta, a jelenleg ideiglenes helyszínen működő intézmény hamarosan új életszakaszába lép. A Petőfi Sándor utca 14. szám alatti, több, mint száz éves néhai leánykollégium, egykori Takáts-ház a közeljövőben megújul, visszanyeri eredeti pompáját, és megtelik élettel. Ez az élet több funkciót is jelenteni fog: a kollégium, vagyis oktatás, nevelés mellett a Szombathelyen már megszokott előadások, vitaműsorok, kulturális (felnőttek számára szervezett) programok helyszíne lesz. Harmadik szerepe szerint pedig közösségi élettér is lesz a város és a környék lakói számára: kávézóval és gyönyörű kerttel, udvarral.

Visszaadnak egy régi értéket a közösségnek

Dr. Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke az MCC szombathelyi képzési központjában

Fotó: Unger Tamás

A szerda délutáni alkalom a tervek, koncepciók bemutatásáról szólt, zsúfolásig megtelt teremben (sokan a folyosón hallgatták az előadást). Elsőként dr. Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, és reagált is a nagyszámú hallgatóságra: az új épületben nem lesz ilyen helyszűke - ígérte. Az új generációkat, a tehetséges fiatalokat méltatta és képzésük fontosságát emelte ki.

- Amikor az MCC egy központot nyit, vannak bizonyos sarokpontok, amelyekre mindig tekintettel vagyunk. Arra törekszünk, hogy adjunk valamit annak a közösségnek, amelyik befogad minket. Ezen megfontolásból alakult úgy, hogy képzési központjainknak lehetőleg nem építünk új épületet. Ezzel szemben arra törekszünk, hogy régi, a városképhez most is hozzátartozó, de valamilyen ok miatt mégis romosodó épületet felújítsunk. Visszaadunk egy régi értéket annak a közösségnek, amelyik befogad minket - fogalmazott dr. Orbán Balázs. - Szombathelyen így esett a választás a nem messze, a Petőfi Sándor utca 14. szám alatt található, helyiek által Takáts-házként ismert, szebb napokat látott ingatlanra - folytatta.