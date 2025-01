Serény munka folyik a helyszínen: az épületgépészek korszerű, modern megoldásokat építenek, szerelnek, és folyik a gipszkartonozás is, hogy az üzlethelyiség minél előbb elkészüljön, és megnyithasson. Mikor lesz ez, mikor nyílik meg? – kérdezzük az üzletvezetőt, Kocsis Attilát. Megtudjuk, hogy néhány hétre biztosan szükség lesz, amíg az elképzeléseiknek megfelelő környezetet tudnak létrehozni. A minőség itt is és a termékeknél is fontos szempont, hangsúlyozza. Mindemellett odafigyelnek arra is, hogy mindez megfizethető is legyen, ha valaki a vásárlások közben vagy után egy kicsit leül náluk megpihenni, és elszürcsölni egy jó kávét vagy teát, és elropogtat valami finomságot is hozzá.

Új kávézó nyílik hamarosan Szombathelyen

Fotó: VN-archív

Február első hetében nyílik

A Family Center hátsó részében az eddigi kávézó bérleti szerződése (ahogy lapunk is megírta) lejárt. Ezt a helyet csinosíthatják, korszerűsitik most, ami Kocsis Attila várakozásai szerint január végére befejeződik, így a február elejére tervezett nyitás tarthatónak tűnik. Az elképzelések szerint egy magas minőségű kávézót fogunk ott létrehozni a régi üzlethelyiség keretein belül – mondja el. Kézműves, minőségi pörkölőtől fogjuk beszerezni a kávébabot: lesz egy specialty-kategóriás világosabb pörkölésű kávé, illetve a klasszikus vonal kedvelőinek egy közepesen sötét: ez inkább a francia, nem pedig az olasz „vonal” lesz. Kávé alapú italok: nyilván erre fog épülni a választékunk – de ezen kívül lesznek alkoholos jellegű italaink is. Természetesen desszertek: cukrászsütemények, pékáru, szendvics ugyancsak lesz majd. Gyakorlatilag elég széles kínálattal fogunk mozogni, ami belefér egy kávézónak a portfóliójába.