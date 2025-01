És ide kapcsolódik is, tehát szeretném az eredményeknek és a sikereinknek a harmadik pillérét is kiemelni. Ez a „civil láb”, a civil vonal, hiszen nem csak önkormányzati kezdeményezésű rendezvényeink vannak, hanem a civilek is rendkívül aktívak. Az Őrségi Teleház, például, vagy a Hétrétország is rendezvényekkel rukkol elő. Vagy ott van az Őrállók Egyesület és Alapítvány is Őriszentpéteren, akiknek pedig a nyári táborai nagyon sikeresek. Sőt, ebben az évben abban a szerencsében volt részünk, hogy az Őrségi Félmaraton is tovább tudott folytatódni, egy év kihagyás után. És persze a kis rendezvényeinkre is nagyon büszkék tudunk lenni; azokról se feledkezzünk meg: az Általános iskola és a Művelődési ház is kiveszik a részüket. És nem szeretném kifelejteni a Michelin-csillagos éttermünket sem, ami ugyancsak nagy büszkesége városunknak: hány település tud ilyent felmutatni akár országszerte…?

Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere

Fotó: Szendi Péter

Jövőbe tekintés: mit vár 2025-től?

Az idei évre is hasonló módon, hasonló területeken tekintünk – tér át a jelenre és a jövőre a polgármester. A projekt-vonulat a következő: lefutott most a közbeszerzése a pályázatnak, aminek segítségével 300 millió forintnyi értékben öt kilométernyi külterületi utat fogunk megvalósítani. Ennek már neki tudunk állni. És most már tényleg minden akadály elhárult a kilátó-projekt előtt is, ott is most a közbeszerzési eljárás lebonyolítása van már csak hátra a kezdés előtt. Ez egy 200 millió forintos beruházás, az Őrálló projektünk létesítése és még egy-két kisebb, viszont öt településre kiterjedő hatókörrel bíró projektünk a vármegyei TOP Plusz pályázat Helyi humán fejlesztések tárgyú felhívása, ami szintén egy rendezvényes vonulat, kisebb-nagyobb események lebonyolítására. Három éven keresztül férünk most hozzá egy nagyon komoly pályázati lehetőséghez, ami lehetővé teszi, hogy újra rendezhessük az Őriszentpéteri esték helyi rendezvénysorozatot is - sőt, nagyobb erővel indítsuk újra, hiszen az elmúlt egy-két esztendőben évi egy alkalommal sikerült csak. Ebből nyáron focitáborokat is tudunk ebből a pályázatból majd megvalósítani a legkisebbeknek. Ez azért nagyon jó, mert segít a szülőknek a nyári szünetben a gyerekek elhelyezése, másrészt pedig utánpótlás-nevelést is jelent az őriszentpéteri futballcsapat számára.