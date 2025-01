Lapunk is megírta: a közszolgálatban dolgozók bérét idén is emeli a kormány. Ahogy a Magyar Nemzet kiemelte: a 2025-ös költségvetés több mint 1 600 milliárd forintot biztosít az oktatásban dolgozók (óvoda, általános és középiskola, felsőoktatás) bérére. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár hangsúlyozta: a kormány döntése értelmében a pedagógus átlagbérnek meg kell haladnia a diplomás átlagbér nyolcvan százalékát. Ennek megfelelően a tavalyi 32,2 százalékos emelkedés után idén újabb 21,2 százalékkal nő a tanárok bére, a cél a 844 ezer forintos pedagógus átlagbér elérése. Az emelés a köznevelésben 143 ezer pedagógust és a szakképzésben dolgozó oktatókat is megilleti. A pályakezdő gyakornokok bére 2025-ben legalább 640 900 forintra emelkedik, ez 2010-ben 129 500 forint volt. Mindez összefüggésben van azzal amint a Magyar Nemzet is kiemeli -, hogy az új gazdasági akcióterv fontos pillére a lakosság jövedelmi helyzetének erősítése. Ehhez pedig fontos lépés a történelmi bérmegállapodás.

Pedagógusok, béremelés után - Maruzsa Zoltán

Fotó: MTI

A pedagógusok örömmel fogadták.