A HungaroMet előrejelzése szerint köd, rétegfelhőzet a Dunántúl délnyugati részein tartósan megmaradhat, másutt napos idő várható kevés felhővel, majd délutántól az ország északkeleti felén-harmadán megnövekszik a felhőzet, és arrafelé hózápor előfordulhat. A nyugati, délnyugati szél többfelé megerősödik, de az ország délnyugati harmadán gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 1, 6 fok között várható, de a tartósan ködös tájakon 0 fok alatt marad. Késő estére -4 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet.

Forrás: HungaroMet

A HungaroMet ezúttal nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére.

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.