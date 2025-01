A tavalyi év fontos bejelentése, hogy az önkormányzat egy idősek otthona létrehozását tervezi. Répcelak a vármegye egyik legidősebb korfával rendelkező települése, így különösen fontos, hogy gondoskodjanak az idősek megfelelő ellátásáról. Nappali ellátás jelenleg is van a városban, azonban tavaly az önkormányzat megvásárolt egy épületet, ami alkalmas lehet a célra. - Azt gondolom, hogy minden felelős önkormányzat és minden felelős vezető, ha komolyan veszi a munkáját, akkor a településen élő, minden rétegre gondol. Gondolni kell a legkisebbekre, ezért építettünk egy mini bölcsődét, aztán gondolni kell az aktívakra, ezért építettünk sportcsarnokot és sok olyan területen végeztünk felújításokat, ami az ő igényeiket kiszolgálja. Aztán van az idős korosztály, akik közül sokan ténylegesen segítségre szorulnak, ezért, ha előrelátóan gondolkodunk, valamit lépnünk kell az érdekükben. Mindig elmondom, hogy az otthon létrejöttét ne vegye senki készpénznek, azonban mi elmegyünk a falig, ami önkormányzati és polgármesteri részről megtehető a megvalósulás érdekében, azt mi el fogjuk végezni. Ezért vásároltuk meg ezt az épületet, ami a szakemberek szerint is nagyon alkalmas lenne a teljes szolgálat működtetésére. Már csak forrást kell találnunk arra, hogy meg is tudjuk valósítani az elképzeléseinket. Ez nyilván állami segítség nélkül nem megy. Felvettük a kapcsolatot Ágh Péter országgyűlési képviselővel, aki felajánlotta a segítségét úgy is, mint építésügyi államtitkár. Biztos vagyok benne, hogy a Péter, mint ahogy eddig, eztán is fog segíteni. Nyilván az ő lehetőségei is korlátozottak, de azért jó, hogy van egy ilyen segítségünk. Remélem, hogy előbb-utóbb siker koronázza majd a erőfeszítéseinket – mondta el Szabó József.