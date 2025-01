A gyalogtúrán minden korosztály képviseltette magát, az óvodáskorú gyermektől kezdve az iskolásokon, fiatalokon át a felnőtt- és szépkorúakig bezáródóan. December 30-án, szép napos időben indult el a közel negyven fős csapat Magyarlakról, az Örök Ige templomtól. A hálaadó túra a csörötneki Sáfár-hegyi kápolnáig vezetett a szőlőhegyre tartó erdei úton, zúzmarás fák közt, deres avaron át. Az ötvenperces kényelmes tempóban megtett út végállomása a gyönyörű környezetben lévő, közismert Mária-kápolna volt. Itt Kocsisné Molnár Lívia, Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája iskolatitkára a szenthelyhez kapcsolódó személyes kötődéséről mesélt.

Sáfár-hegyi óévbúcsúztató zarándoklat

Fotó: Mezeiné Kiss Katalin

Sáfár-hegyi megemlékezés

A Sáfár-hegy 1965-ig lakott településrész volt, elnevezése a hajdan itt lakók hivatására utal. A ciszter apátság erdőbirtokainak felügyeletével megbízott személy szolgálataiért örökös használatba kapta az erdővel körülvett földterületet. „A Sáfár-hegyi kápolnát nagyapám, Molnár (Sáfár) Pál állította, melynek építését az első világháborúban a fronton fogadta meg, amennyiben túléli a borzalmakat” – avatta be az összegyűlteket Lívia. Betegen, tüdőbajosan tért haza, de fogadalmát betartva 1925-ben felszentelték a kápolnát. Ami később búcsújáró hellyé vált: minden évben Mária-napkor szentmisét és búcsút tartottak itt – ez a hagyomány ma is él. E helyen hajdanán két ház állt, melynek nyomai még fellelhetők, az egyikben született az édesapám – folytatta a megemlékezést. A településrészt gyümölcsösök és szelídgesztenyefák övezték, melyből egy-egy példány még most is él, és őrzi a múlt emlékét.

Sáfár-hegyi óévbúcsúztató zarándoklat

Fotó: Mezeiné Kiss Katalin

A megható visszaemlékezést követően Gyula atya mondta el óévbúcsúztató gondolatait: „Vár állott, most kőhalom” – Kölcsey szavai jutnak eszünkbe a csörötneki Sáfár-hegyen, ahol a ma bozóttal benőtt erdei tisztáson valaha szép családi otthon állott. Ma már nyoma sincs az épületeknek. Illetve mégis van, mégsem kőhalom – hiszen teljes épségben itt áll az a Mária-kápolna, amelyet a családfő hazatérése örömére fogadalomból építettek fel.

A kápolna a száz évvel ezelőtt történt felszentelése évfordulóján, a Kisboldogasszony ünnepéhez kötődő vasárnapon minden évben összegyűjti szentmisére a családot, a falu és a környék imádkozóit. Ilyenkor sokaknak eszébe jutnak Reményik Sándor szavai: „Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!”. Beszédét követően a nemrég kanonokká kinevezett Dr. Takács Gyula plébános, iskolalelkész áldásban részesítette a résztvevőket. A közösségi program remek hangulatú, batyus-beszélgetős agapéval zárult.