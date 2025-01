USA 2 órája

Tűzvész Kaliforniában: igen nagy bajban van az Obszervatórium!

Az Egyesült Államokban tomboló természeti katasztrófa már óriási károkat okozott eddig is. Most egy híres és nagyon fontos objektumot is fenyeget a tűzvész!

A Wilson-hegyi Obszervatórium felé közelítenek a kaliforniai tűzvész lángjai – vette észre a hírt a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány. Ebben a csillagvizsgálóban fedezte fel a világ akkori legnagyobb távcsövével Edwin Hubble az Univerzum tágulását leíró Hubble-törvényt, és bontotta csillagokra elsőként az extragalaxisokat, megmutatva, hogy azok valódi, a Tejútrendszertől különálló galaxisok. Sok egyéb felfedezés mellett ezek az eredmények születtek itt. Kaliforniai tűzvész: igen nagy bajban van az Obszervatórium!

Fotó: ALERTCalifornia | UC San Diego A tűzvész itt is fenyeget A Hubble-által is használt Hooker-teleszkóp pár napja még megvolt... A 15 órával ezelőtti képen még látható az egyik távcsőkupola. Exkluzív helyzetjelentés Los Angelesből:

