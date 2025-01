"Az Új élet börtönprogramot 2022-ben indította a dr. Székely János szombathelyi megyés püspök által életre hívott Szent Márton Köpenye Alapítvány. A programba azok a fogvatartottak kapcsolódhatnak be, akiknek szabadulásuk után nincs hova menniük, mert vagy nem élnek hozzátartozóik, vagy élnek ugyan, de a börtönévek alatt megszakították velük a kapcsolatot" - írják a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet honlapján. Úgy folytatják: "A programban részt vevő egykori fogvatartottak lakhatást és - az alapítvány partnereinek révén - munkahelyet kapnak, az önkéntesek pedig ügyes-bajos dolgaik intézésében is segítenek: elkísérik őket boltba, hivatalokba, és az esetleges adósságaik rendezésében is közreműködnek közvetítőként. A programban történő részvétel feltételekhez kötött: dolgozni kell, a szálláson be kell tartani a társas együttélés alapvető szabályait. A szálláson hat hónapot tölthetnek az egykori fogvatartottak, ez indokolt esetben kétszer három hónappal hosszabbítható meg. Ha valaki a felajánlott hat hónapnál hamarabb kiköltözik – ilyenre is volt példa – a programban kínált egyéb segítséget továbbra is megkapja, az alapítvány képviselői kapcsolatban maradnak a pártfogoltjaikkal. Az együttműködés már a börtönben, a fogvatartott szabadulása előtt négy-öt hónappal megkezdődik: az alapítvány munkatársai bejárnak az intézetbe, hogy a beszélgetések során meggyőződjenek arról, a leendő pártfogoltak alkalmasak-e, hajlandóak-e az együttműködésre. Az alapítvány börtönmisszióját Gombos Adrienn és Pados Benjamin koordinálja, négy önkéntesük segíti a munkájukat, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben pedig továbbra is számíthatnak Istvánov Szilvia bv. őrnagy, valamint Csik Marianna, Hetényi Bernadett, Jóna-Horváth Lilla és Kolnhofer Katalin pártfogó felügyelők munkájára".

Új élet börtönprogram: az alapítvány börtönmisszióját Gombos Adrienn és Pados Benjamin koordinálja

Fotó: VN/Szombathelyi Országos BVI

Új élet börtönprogram: szállás- és munkalehetőséget kínálnak

A 'mérleg' szerint a programba eddig bekapcsolódott 16 fogvatartott közül öten szállásra is igényt tartottak, tizenegyen 'csak' a munkahelykereséshez kértek segítséget – mondja Gombos Adrienn, aki a Szent Márton Köpenye Alapítvány önkénteseként kezdetektől koordinálja a börtönmissziót. Az említetteken kívül nemrég – a szombathelyi bv. intézet pártfogó felügyelőinek ajánlására – két olyan fogvatartott is az alapítvány látókörébe került, akik a veszprémi, illetve a baracskai büntetés-végrehajtási intézetből reintegrációs őrizetbe térhettek haza szombathelyi otthonukba. Egyikük már dolgozik: egy faipari cégnél helyezkedett el segédmunkásként, másikuknak – aki egyébként az Új élet börtönprogram első női résztvevője – keresik a megfelelő munkát

- számol be a bv.intézet.