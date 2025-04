Tudod a választ az angol érettségi kérdésekre? Itt a lehetőség, hogy teszteld magad

Közeledik az érettségi, ahol az idegen nyelvi vizsga kötelező. Sok diák választja az angolt, hiszen ezzel a világnyelvvel nap mint nap találkozhatunk. Te meg tudod oldani a korábbi érettségi feladatokat?

How's your English? Meg tudod oldani az angol érettségi feladatokat?

Szinte minden évben változtatnak az angol érettségi követelményein. Régebben még fordítani is kellett szövegeket, az emelt szintű érettségi feladatainak hallott szövegértése már-már anyanyelvi szintű nyelvtudást követelt a vizsgázóktól.

Általában négy részre osztják az angol érettségit;

Olvasott szöveg értése

Nyelvhelyesség

Hallott szöveg értése

Íráskészség

A nyelvhelyességi feladatokban a megfelelő szavakat, mondatokat kell beillesztenünk a szöveg hiányzó részébe. Csak az egyik megoldás lehet helyes. Ebből a feladatsorból válogatott össze néhányat a borsonline.hu. A kvíz az elmúlt három év érettségi feladatsoraiból válogatta azokat a nyelvhelyességi feladványokat, amik a vizsgára készülőknek is fejtörést okozhatnak.

Az alábbi kvízben a megfelelő szavak, mondatok behelyezésével, adott esetben a fölösleges szavak kihúzásával válaszolhatunk a kérdésekre.

Solo Per Due – “Just for Two” in Italian – is no (1) ________ (order) restaurant, and not just because of its tiny size. It’s an extravagant place where an (2) ________ (exclude) meal for two costs over $500.

(1) orderly (2) exlusive

(1) ordinary (2) excluded

(1) ordered (2) exclusionary

(1) ordinary (2) exclusive

A helyes válasz megtekintéséért és a teljes kvízért KATTINTSON IDE!