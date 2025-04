Forrnak az indulatok a Szombathely mellett fekvő településen – állandósultak az áramkimaradások

Polgármester: „Volt olyan nap, amikor 45 telefonom volt emiatt”

Nagy Róbert polgármester lapunknak elmondta, a megoldási terv már kész, a megvalósításra azonban sajnos még várni kell.

Fotó: VN-archív/Cseh Gábor

Most mi is megkerestük Nagy Róbertet, Sé polgármesterét is az üggyel kapcsolatban, aki hangsúlyozta: nagyon összetett problémáról van szó.

Külön kell választani két dolgot. Az első szálhoz elmondható, hogy Sében az áramingadozások és kimaradások már évekre visszanyúlnak. Mindennek az az oka, hogy egy hosszú vezetékrendszer van, ami elindul Véptől és végigmegy egészen Bucsuig - ez több mint 50 km-es vezetékszakasz, érinti a Parkerdőt is - és esős, szeles, viharos időben az adott településeken nincs áram. Jellemzően ilyenek fordulnak elő, bár mostanában már jó időben is szembesültünk a problémával

- mondta el Nagy Róbert.

Hozzátette, megoldásként az E.ON rövidíteni kívánja a hosszú vezetékrendszert, hogy csökkentse a hibalehetőségeket, ezért - ahogy korábban mi is beszámoltunk róla - transzformátorállomás épül a szombathelyi elkerülőn. Január 6-án megkezdődtek a társaság új villamos alállomásának kivitelezési munkái. Az 2026-ben készülhet el a tervek szerint.