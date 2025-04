Áramszünet: vasi helyzetjelentés a hétfőn megbénult Barcelonából - fotó, videók

Óriási áramszünet sújtotta hétfőn Spanyolországot és Portugáliát - a két ibériai ország szinte teljesen megbénult. Leállt a metróközlekedés, nem szálltak fel a repülőgépek, a pályaudvarok kiürültek, az üzletek és irodák bezártak, nem működtek a bankautomaták és a mobiltelefonok, nem volt internet és emberek ezrei özönlöttek az utcákra. Jó hír viszont, hogy hétfő reggel fél hétre az áramszolgáltatás több mint 99 százaléka helyreállt Spanyolországban - közölte az ibériai állam szolgáltatója, a Red Eléctrica. A cég nem sokkal később arról számolt be, hogy a portugál villamosenergia-hálózat "tökéletesen stabilizálódott" kedd reggelre. A portugál hálózatüzemeltető, a REN már hétfő este közölte, hogy a 89 alállomásból 85 újra működik. Ám nyitott kérdés maradt, hogy mi okozta Európa egyik legsúlyosabb áramszünetét. A vasi származású Büki Péter is átélte az áramszünetet.

Hétfő délutáni életkép a spanyolországi áramszünetről: buszra váró emberek Barcelonában

Fotó: Futballárium/Beke Erika

Így élte át a hétfői áramszünetet a vasi Büki Péter

Az áramszünet a katalán tengerparti nagyvárost, Barcelonát is sújtotta - ahol a szombathelyi születésű Büki Péter párjával, Beke Erikával üzemelteti a népszerű Futballárium éttermet.

- Hétfőnként nincs nyitva az éttermünk, ezen a napon intézzük el azokat a dolgainkat, amelyekre máskor nem jut időnk - mesélte kedd délelőtt portálunknak Büki Péter. - Hétfő dél körül éppen egy üzletben vásároltunk, amikor egyik pillanatról a másikra elment az áram. Persze nem gondoltunk semmi extrára, csak arra, hogy sima áramszünet és pár perc múlva majd visszajön az áram. Kijöttünk a boltból és láttuk, hogy nem működnek a közlekedési lámpák sem. Öt perc séta után már egyre nagyobb volt a nyüzsgés, sorra jöttek ki az üzletekből az emberek és a tulajdonosok. Ekkor már több boltba sem lehetett bemenni, illetve amelyik nyitva volt, ott nem lehetett bankkártyával fizetni, csakis készpénzzel. Mivel a Covid óta a készpénzhasználat visszaesett, így a legtöbb ember kártyával fizetett - volna. De még ekkor sem gondoltunk olyan nagy problémára. Aztán már láttuk, hallottuk, hogy a metrók is leálltak. Barcelonának van egy vonzó nyüzsgése, lüktetése, hétfőn viszont ezt a káosz vette át, az utcák megteltek a metróból feljövő emberekből és mindenki buszra akart szállni. A gyorsan megtelő buszokba aztán egymást tuszkolták be az emberek - elképesztő volt. Ránéztem a telefonomra, nem volt mobilnetem, nem tudtam telefonálni sem. A szokásosnál korábban, délután három óra körül indultunk az iskolába a gyerekekért - de egy óriási dugó volt a város. A közlekedési lámpák ugye nem mentek, rendőr meg ekkor még sehol sem volt. Aztán négy óra felé megjelentek a forgalomirányító rendőrök is. Az volt az egészben az érdekes, hogy nem tudtuk mekkora is a baj.

Délután hirtelen egy pillanatra visszajött a mobilnetem és egy szombathelyi ismerősöm üzenete is ekkor jött át, amelyben egy cikket küldött át, hogy elment az áram az egész Ibériai-félszigeten. Ekkor tudtuk meg, hogy nem csak Barcelonában van ekkora gond.

A rádióban ugyanis csak zene ment, híreket nem tudtak beolvasni, a televízió sem ment. Hazahoztuk az iskolából a gyerekeket, a suliban azt mondták nem tudják megmondani, hogy másnap lesz-e tanítás. Viszont ugye üzenni sem tudnak majd, mert nincs hol... Egyébként este nyolcig irányították a rendőrök a forgalmat az utcákon. Aztán szépen leszállt az este, áram továbbra sem volt, gyertyafénynél tettünk-vettünk és vízforralóval melegítettünk vizet főzéshez és fürdéshez. Egyszer csak azt láttuk, hogy a szemben lévő épületben világosság lett - nálunk meg tök sötét. Ezt nem értettük. Aztán este fél 11-kor végre nálunk is visszajött az áram. Azóta gyakorlatilag helyreállt a rend, egyedül az internet akadozik még. Az éttermünket is kinyitottuk, kezd visszatérni minden a normál kerékvágásba. Hogy milyen volt mindezt megállni? Borzasztó, úgy éreztük magunkat mintha ki lennénk lőve, elvágtak volna bennünk mindentől. Anno láttam egy ilyen filmet, nos annak a képkockái elevenedtek meg hétfőn. Mindenesetre az nem igazán nyugtat meg, hogy eddig az illetékeseknek nem sikerült kideríteniük az áramkimaradás okát - kvázi ilyen legközelebb is előfordulhat...