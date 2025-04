Tizennegyedik alkalommal adták át az Antal Ramóna emlékgyűrűt és díjat

Antal Ramóna díjban a tanév legjobb versenyeredményét elért tanuló és az őt felkészítő tanár részesül. Az idén a díjat a 13. A osztályos Kovács Ákos kapta, aki két tanítási nyelvű osztályba járt, német nyelvű turisztikai szervező képzést végzett az iskolában. Az idén Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen turisztikai technikus szakmában több mint 600 induló körül 5. helyezést ért el. Versenyfelkészülését a turisztika szakmát oktató tanárai biztosították: Antal Ádám, Gémesiné Vincze Edina, Mizda Csilla, Németh Csilla és Peresznyák Réka.

– A válogatón elméleti feladatokat kellett megoldanunk: országismeretből, protokollból, turizmuselméletből és marketingből voltak kérdéseink. A 100-ból 85 pontot szereztem, ezzel jutottam tovább az országos fordulóra, ahol egy konkrét vizsgafeladatot kellett megoldanom: egy utazást összeállítani forgatókönyvvel, előkalkulációval és ajánlattévő levéllel idegen nyelven. Vizsgabizottság előtt prezentáltam a feladatot. Tíz közül végeztem az 5. helyen – mesélte.

Ádám hobbija a futball: Ausztriában focizik, jelenleg azonban egy sportsérülés miatt néhány hétre szüneteltetni kényszerült az edzéseket és a játékot.

– Ami nagyon érdekel, abban jól teljesítek. Ilyen a turizmus és a foci is. A szervezés közel áll hozzám, szívesen dolgoznék utazási irodában vagy szállodában. Több külföldi és hazai egyetemre is beadtam a jelentkezésemet: Dániába gazdasági szakra és Hollandiába hotel-igazgatás szakra is. Az egyetem mellett amatőr szinten fociznék is – mesélt a terveiről. Hasonlóan Eszterhez neki is nagyon jó volt az osztályközösségük, életre szóló barátságokat kötöttek.