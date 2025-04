Ballagás 2025.: A virágcsokorral és az ékszerrel nem lőhetünk mellé

Javában készülnek a vasi középiskolákban a nagy napra, közeledik a ballagás napja. Szépítik, díszítik a tantermeket, begyakorolták a búcsúzó dalokat. A szülők, rokonok, ismerősök, barátok is nagy „munkában” vannak: ki kell választani, milyen ajándékkal lepjék meg a végzős diákot.

Ballagás 2025.: Geosits Barbara virágkötő is ballagási csokrokat készített

Fotó: Szendi Péter

Az egyik szombathelyi virágboltban hétfő délelőtt nagy volt a sürgés-forgás. Geosits Barbara virágkötő is ballagási csokrokat készített. Mint megtudtuk, sokan már előre leadták a megrendelést, tudatták elképzeléseiket. A kész csokrokat pedig majd a ballagás napján lehet átvenni. A választék széles, sokféle virág ás forma közül lehet választani. Ám inkább a vidámabb, csokrok kelendők. Az üzletben a szalagokat saját maguk készítik. Így ezek is egy élten át elkísérik az leendő érettségizőket.

Az idén harminc éves körmendi ékszerbolt tulajdonosa, Zsigmond András elmondta, a boltba személyesen betérők, illetve a webáruház forgalma alapján nőtt az érdeklődés az aranyékszerek iránt.

- A vásárlók újfent rájöttek arra, hogy az arany túl azon, hogy szép ajándék, értékálló befektetés is egyben – folytatta a szakember. - Keresett a nyaklánc, a fülbevaló, a gyűrű. Azt vettük észre, hogy mind többen vannak olyanok, akik a használaton kívüli ékszereiket hozzák be, és beszámíttatják az új árába. Mi például növeltük a felvásárlási árainkat. Arany mellett jó kiegészítő ajándék az ezüst, illetve a márkás órák. Ez utóbbiak esetében az átlagos ár 30-40 ezer forint. Az aranyékszerek árai 300-500 ezer forint között mozognak. Persze, mindez egyénileg eltérő, pénztárcafüggő. Az egyediséget tovább fokozza, hogy sokan valamifajta személyes üzenetet is gravíroztatnak.

A vásárlók újfent rájöttek arra, hogy az arany túl azon, hogy szép ajándék, értékálló befektetés is egyben - mondta Zsigmond András

Ballagás 2025.: A virágcsokorral és az ékszerrel tehát nem lőhetünk mellé.

Van azonban még néhány olyan ajándékötlet, ami igazán jópofa és egyedi. Mutatunk néhányat.

Maradandó emlék, lehet egy gravírozott toll. Fényképalbum vagy scrapbook – tele közös emlékekkel, személyes üzenetekkel. Egyedi gravírozott érem vagy díj: „A legjobb barát”, „A jövő nagy reménysége” feliratokkal.