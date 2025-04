Barber shopok: meglátogattuk a Vas vármegyei győztest, és egy jót beszélgettünk vele!

Egy korábbi cikkünkben górcső alá vettük a vármegyénkben található barber shopokat, és a szokott módszerünk szerint (Google-csillagok) sorrendet állítottunk fel: melyek a legnépszerűbbek a környékünkön? Nos: nem találtunk túl sokat. Vasban a jelek szerint még nem terjedt el ez az országszerte is csak nagyjából évtizedes múltra visszatekintő újhullámos szolgáltatás. Az első öt helyezett mind szombathelyi üzlet volt, és közülük is a győztes a Simi the Barber lett: abszolút meggyőző, 5,0 átlaggal, méghozzá nem is csak néhány tucatnyi, hanem 150 vélemény alapján.

Hallgassa meg a beszélgetést: