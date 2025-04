Szomorú hír Tegnap, 14:00

Bezárt a vasiak két kedvenc cipőboltja

Párban zárt be két cipőbolt, hiszen ebből a márkából kettő is megtalálható volt a szombathelyi Fő téren. Most bezárt mindkettő.

Ahogy – sajnos – már több alkalommal is foglalkoztunk ezzel a témával, újra meg újra előkerül. Kiadó, bezárt, eladó, végkiárusítást tartó üzletek, boltok. Nem is kevés. Bezárt, üres üzlethelyiségek

Fotó: VN/Gombos Kálmán Bezárt, üres üzlethelyiségek Nagyon sokan kedvelték a Tutto Bene cipőboltokat: közismert, népszerű üzletek voltak. Eddig. Most ezek is lakat alatt várják sorsukat. Igen, újabb bezárt üzletek… Az okoknak többször, több helyen is utánajártunk, utánakérdeztünk. A válaszok, amiket kaptunk, hozzávetőleg azonosak vagy hasonlók: egyrészt az aktuális gazdasági helyzet. A növekvő kiadások nem egyenesen arányosan nőttek az emberek vásárlási kedvével. Az elmúlt években a forint értékének a romlása okán a beszerzési árak megemelkedtek. Így aztán a vásárlók egyre gyakrabban várták ki az akciós időszakot, ami sajnos nem termel profitot. És a parkolójegy folyamatos drágulása is kihat a belváros látogatottságára. Bezárt, üres üzlethelyiségek

