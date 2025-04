Utolsó esély, végső roham: nagyszombati bolti körképünk (videóval)

Egy munkaszüneti (és bolt-szüneti) nap után – de egyszersmind újabb két hasonló nap előtt futottunk egy kört Szombathelyen. Utakat és parkolókat figyeltünk, piacoztunk és üzleteket vettünk górcső alá. Van-e még esélye az elfoglalt, feledékeny vagy Pató Pál-féle vásárlóknak? Akad-e még hús és sonka, tojás és barka, torma és nyuszicsoki?

Bolti körképünk nagyszombaton: utolsó esély!

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Pörögnek a boltok – és a vevők is

Szombathelyen autózni alapvetően egy komoly kihívás, ami megérne egy külön misét… Jelen esetben elmondhatjuk, hogy „csak” a megszokott cammogás és tétovázás a jellemző. Nem több, nem kevesebb, mint egy átlagos napon. Ezzel szemben a parkolók azt mutatják, hogy akinek kocsija van, az sebtében vásárlásra is adta a fejét. A piaci parkoló elesett: olyannyira, hogy autók állnak autók mögött, esetenként járó motorral, máskor meg – csak úgy. Bent a Vásárcsarnokban jó nagy a nyüzsgés, de azért haladni is lehet. Néhol komoly sorok, másutt lerabolt standok, persze a gasztro-sarok viszi a prímet, mint sokszor máskor is.

A megkésett húst keresők még talán találnak, füstölt fronton kisebb eséllyel, és lehet, hogy a legszebb darabok már elkeltek – osztja meg velünk az egyik eladó. Egy másik helyen mosolyogva fogad az üzletvezető, és állán kopogja le: soha rosszabb húsvéti forgalmat! Szinte mindent eladtak, és nagy mennyiségeket sikerült értékesíteni az elmúlt hetekben – árulja el. Tormát viszont hiába kerestünk: az mindenütt kifogyott. Hozzávetőleg ez a helyzet a tojás téren is: nagy(obb) méretűt már csak egy-két helyen sikerült megcsípni: ezeket elkapkodták már.

Szuper-e a szupermarket?

A nagyobb hálózatok üzleteinek nyitva tartását ebben a cikkünkben böngészheti a kedves olvasó. Mi most két nagyobb nemzetközi lánc üzletébe is bekukkantottunk, és akadt, ahol eladót is szóra bírtunk. Megtudtuk, hogy nagyrészt ki tudják szolgálni a rohamot. Mert roham az van, itt is, ott is: a parkolók itt is majdnem százszázalékosak, helyenként koccanásos balesetek is adódnak – szerencsére ezek már bent, a bevásárlókocsikkal. Az akciós polcokon akadnak űrök, azaz, ezt már elkapkodták az élelmesebb vagy gyorsabb vevőtársak. Az egyik diszkont-áruházban elképesztő hosszúak a pénztárhoz álló sorok, ahonnan az előrelátó (vásárló) betévedő makogva menekül…