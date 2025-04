Bucsu: 90. születésnapját ünnepelte Nagy Jenőné

Szombathelyen született 1935. április 15-én Annus néni, aki aktív éveiben a helyi főiskola konyháján dolgozott. A kedves hölgy amúgy egész életében Bucsu településen lakott, ahol most egyedül él, bár ez nem jelenti azt, hogy ne zajlana körülötte az élet. Annus néninek három gyermeke született, akiknek köszönhetően négy unokával, valamint később hét dédunokával gyarapodott a család. Szerettei elmondása szerint leginkább a dédunokák aranyozzák be a néni hétköznapjait, akikben nagy örömét leli. Enyhe túlzással élve nekik mindent (is) szabad.

Bucsu: A 90. születésnapján Nagy Jenőnét Gál Sándor polgármester köszöntötte. Fotó: VN

Annus néninek ugyan fájdogálnak a térdei, de így is teljes egészében el tudja látni magát. Sőt, még a kiskertje gondozására is marad energiája. Amúgy szívesen olvas, valamint telefonálgat a barátnőivel.

Bucsu település polgármestere, Gál Sándor is köszöntötte Annus nénit

A születésnapi „buliban” megjelent Gál Sándor polgármester is, aki tökéletesen egyetért az egyik unoka azon megállapításával, hogy Annus néni egy fiatalos kilencvenes. Az igazán nagy ünneplés azonban Húsvét vasárnapján lesz majd esedékes, amikor szinte az egész rokonság összejön majd a 90 esztendős Nagy Jenőné bucsui portáján.