A hétvégén a tavaszi szezon utolsó területi versenyét rendezték, ahol ismét a kupát emelhették a magasba a Csajszibarackok. Így a tavaszi szezon Nyugat-Magyarország Területi Bajnokai lettek a lányok, tudtuk meg.

Csajszibarackok kategóriaváltás után: a tavaszi szezon Nyugat-Magyarország Területi Bajnokai lettek Fotó: VN

A Csajszibarackok tagjai:

Bánó Bíborka, Csizmazia Laura, Szabó Maja, Polgár Izabella, Szedmák Boglárka, Németh Nadin. Edzőjük: Fülöp Vivien További vasi sikerek is születtek a versenyeken: a Dumás-Team (Rocky-Dilly) Ladies Dance kisformációs lányok is sorra nyerik a versenyeket: a legutóbbi országos versenyen a dobogó második fokára állhattak fel egy nagyon erős mezőnyben. Drienyovszki Ádám Farkas és Gersei Fanni (Galaxy/Rocky-Dilly, children páros) is az első helyre pályáztak, amit sikeresen bezsebeltek, az országoson pedig a ezüstöt tudhatták magukénak. A hétvégi területi versenyen a Szárnyaló Csillagok (Galaxy/White Tiger) children kisformáció) nyakában is aranyérem díszelgett. Valamint első helyet ért el egyértelmű pontozással a Blága Balázs-Németh Bodza (Galaxy) Couple Dance Show felnőtt páros is.

Rising versenyen is remekeltek a gyerekek: minden ott induló versenyző arannyal térhetett haza.

További helyezettek:

2. hely: Balázsi Bence-Zsigó Zora (Rocky-Dilly, juveniles páros),

Sweet and Sugar (Rocky-Dilly, juveniles formáció),

Szőlősi Bence-Varga Luca (White Tiger, Junior páros)

3. Hely Denkler Dávid-Borbély Jázmin (Galaxy, juveniles páros)

4. Hely: Little Stars (White Tiger) children kisformáció)

5. Hely: Neon Ladies (Galaxy/White Tiger,juvenlies kisformáció)

8. Hely: Honey Bees (Galaxy/White Tigerfelnőtt kisformáció) – sérülés miatt/visszamondás miatt a felsorolt egységek közül többen ezüst és bronz minősítésű sportolók lettek a 2024-es országos ranglista helyezések alapján, amit a veszprémi országos versenyen vehettek át a gyerekek.