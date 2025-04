Döröskei-tó: lesz újra strand?

Sok a munka, de már így is ég és föld a különbség, sokkal rendezettebb a part. Reményeink szerint új turisztikai központ, terület születik, és kihasználva a jó kapcsolatot a szövetséggel, közös programok szervezésében is gondolkodunk – számol be vidáman az elmúlt hónapok fejleményeiről Horváthné Varga Marietta Margit polgármester, aki rögtön említ is egy közelgő programot: május 2-án majálist szerveznek, a tervek szerint a tónál is állítanak májusfát. A “lesz-e újra döröskei strand” kérdésre azt válaszolja: az itt és a környéken élők biztosan örülnének neki. Ami ennél sürgetőbb, az a közvilágítás korszerűsítése, ledre cserélése a településen.

Megkezdődtek a találgatások: lesz újra döröskei strand?

Fotó: Cseh Gábor

A döröskei tó hányattatott sorsáról már több ízben beszámoltunk, ahogy megírtuk azt is: miként került a MOHOSZ és Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének a kezelésébe. A vasi vizekre kiadott megyei jegyek már ide is érvényesek.

Megvolt a koncepció, hogy milyen speciálisabb horgászati célra hasznosítjuk a víztározót , de az élet felülírta: miután elveszettük a Gersekaráti-tavat úgy döntöttünk, megnyitjuk a MOHOSZ-al közösen általánosabb keretek között a tavat a horgászok előtt

A fű mostanra szépen kezd kizöldülni, hosszú huza-vona után újra talán lesz áram is a területen nyárra, és kijelölték a versenyre is alkalmas 35 horgászhelyet – Úgy vettük át a gyenge műszaki állapotú ingatlan együttes, hogy még a ketchupos flakon is a helyén volt. A központi épülethez, az egykori döröskei discohoz tartozó melléképületeket szintén ki kellett pakolni a sok felhalmozott szeméttől – tudjuk meg, miközben körbejárjuk a helyszínt.

Puskás Norbert elmondja: a közelmúlt a MOHOSZ és kormányzat együttműködésével megvalósuló Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia keretében megkezdődtek az egyeztetések, felmérések a hely leendő hasznosításával kapcsolatban, előzetes megvalósíthatósági tanulmány készül a lehetséges megoldásokról. Első ízben – kihasználva a természet közelségét – gyermektábor, horgászstégek, vízparti apartmanok ötlete is felmerül. Annyi bizonyos: a teljes renoválás több száz millió forintba kerül.