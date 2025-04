Ettől a Szombathely környéki kastélytól leesik az állad - éppen gazdát keres az épület - fotók

Lélegzetelállító eladó ingatlanra bukkantunk Szombathely mellől. Remek választás azoknak, akik mindig is úri pompáról álmodoztak, és egy valódi kastély falai között szerettek volna élni. Már csak a megfelelő összeget kell hozzá letenni az asztalra, ugyanis a Szombathely környéki kastélyért 12 229 499 816 Ft-ot kérnek.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Eladó ingatlan: ez mind jár a kastély mellé

Persze, ezért az összegért nem keveset kapunk, az ingatlanbazar.hu-n szereplő hirdetés szerint a kastély gyönyörű főépülete 3.600 nm-es, 4 szintes (alsó- és földszint, első és második emelet, toronyszoba) 41 szobás, (amely további 12 szobával bővíthető), páratlan, 6 hektáros, körülkerített, parkosított (angolkert, francia kert, japánkert) és gondosan karbantartott környezetben található. Az épület többször került átépítésre, jelenlegi állapotának kialakításakor 2004-ben a tulajdonos igyekezett hű maradni az 1800-as évek végén kialakított, eklektikus stílusú eredeti tervekhez. A kertben egy 128 nm-es, kétszintes gondnoki villa is található, külön épületben pedig 4 autó számára épített garázst, 6 ló befogadására alkalmas istálló karbantartó szoba és egy személyzeti szoba is kialakításra került. Ezen felül kialakítottak egy madárházat és egy ehhez tartozó bekerített udvart kifejezetten a pávák számára. A kastélyhoz több hektárnyi gondozott terület tartozik. A japánkert, franciakert és angolkert nyugalmat, békét sugároz. A parkban gyönyörű, történelmi múlttal rendelkező szobrok, különleges dísznövények, kb. ötezer díszfa és cserje, sok ezer virág és egyéb dísznövény került kiültetésre, több szökőkút és dísztó található. A kastély a teljes antik bútorzattal együtt eladó, mely a vételár részét képezi. A belső terek eleganciáját minőségi, antik bútorok, festmények emelik. Exkluzív megjelenés, tágas, világos belső terek jellemzik. Különleges a bálterem és a biliárdterem is.