Elképesztően aranyos új lakókkal bővült a bécsi állatkert

A Schönbrunni állatkert megosztotta hivatalos közösségi oldalán, hogy a várva várt óriáspanda-pár szerda délelőtt megérkezett. Lan Yun és He Feng még május közepéig nem látogathatók, mivel karanténban és beszoktatási időszakban vannak a belső kifutóban. Ezt követően hivatalos ceremónia keretében mutatják be őket, és újra megnyílik a teljesen átalakított panda-otthon is - írta bejegyzésében az Ausländerin- magyar NŐ Ausztriában bejegyzésében.

Mint az a bejegyzésből kiderül, a pandák 2020-ban születtek a kínai óriáspanda-kutató és -védelmi központban, és most nyugodtan, stresszmentesen tették meg hosszú útjukat Bécsig. A repülőn Renate Haider gondozó és Yang Haidi állatorvos végig velük volt, bambusszal, párolt bambuszkenyérrel és vízzel etették, itatták őket. A bécsi reptéren egy profi szállítócsapat biztosította a gördülékeny érkezést az állatkertbe.