Fekete lobogók kerültek a Szombathelyi Egyházmegye intézményeire - fotók

Ferenc pápa - utolsó kérés a pápától

Utolsó húsvéti üzenetének a béke kérdése volt a fő vonulata, ami valójában az egész szövegen áthúzódik. És ha nem is a sürgetés a legjobb szó a szándékainak jellemzésére, mindenképpen a korábbiaknál is erőteljesebb nyomatékot helyezett szavaira. Mintha csak tudná, hogy ez az utolsó földi, evilági megszólalása, hallatlanul, még a tőle megszokottnál is pontosabban, félreérthetetlenül fogalmazott - írja cikkében a Magyar Nemzet.