Kipróbáltuk az osztrák bolti festett főtt tojást!

Régóta dédelgetett álmunk, hogy vegyünk egy bolti, előre megfestett főtt tojást, ezért aztán csütörtökön reggel nekivágtunk Ausztriának, hogy Bucsunál átlépve a határt, a rohonci Billában beszerezzük a mifelénk gyanúsan szemlélt (pedig már néhány helyen itthon is kapni), de a szomszédban nagy népszerűségnek örvendő húsvéti alapélelmiszert. A határon simán átjutottunk, se sor, se fertőtlenítés nem volt, lassítás is csak a rend kedvéért. A parkolóban az autók fele magyar volt, és igaz volt ez a bolti eladókra is.

A színes főtt tojások jól néznek ki és finomak is, csak nagyon drágák Fotó: VN

Főtt tojás a boltokban

A húsvét közeledtét jól mutatták a kosárba kerülő kalácsok és leárazott sonkák, meg persze a színesre festett főtt tojások. Ezekért jöttünk.

Többféle színben és kiszerelésben is árulták ezt a furcsa tojást, mi természetesen a legolcsóbb verziót, a bolt saját márkás termékét választottuk. Egyrészt mert elég drága volt így is (200 Ft/db), másrészt úgy voltunk vele, ha ez rendben van, rendben van az összes. Az első amit vizsgáltunk, az a festés volt. Gyorsan meg is állapítottuk, mi ilyet nem tudunk. A nagymamánk annak idején persze tudott, még különbet is, de amióta mi bánunk a tojásokkal, azóta ilyen szép sötét és egységes színekkel nem találkoztunk.

Hátra volt még a lényeg, a kóstolás, és ezen a ponton tegyünk is egy rövid kitérőt. A tojás kényes élelmiszer, legfeljebb harminc napig áll el, de például az Egyesült Államok Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatalának (FDA) ajánlása szerint legkésőbb három héttel a vásárlást követően ajánlott elfogyasztani. Különben meg mindenki máshogy tudja, van aki szerint öt hétig is eláll, pláne hűtőben. Mindenesetre egy szalmonellafertőzést senki sem kockáztat meg szívesen, és éppen ezért gyanús magyar szemmel az osztrák szokás, ezek a tojások ugyanis meg vannak főzve, nem a hűtőben tárolják őket, miközben mindestens haltbar bis: május 19.

Ennek tudatában pucoltunk meg és kóstoltunk meg egyet. Tapasztalataink meglepően jók, illata gyakorlatilag nem volt, az íze a klasszikus főtt tojásé és amit igazán nem reméltünk, nem volt porrá főzve a sárgája. Ha a későbbiekben kiderül, hogy mégis elkaptunk valamit és az beazonosíthatóan az osztrák festett főtt tojástól volt, ígérjük, megírjuk. Vagy szólunk valakinek, hogy írja meg.