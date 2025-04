Gencsapátiban lett magyar a Fogarasi család - fotók

- Ritka, de annál szebb esemény volt településünkön a közelmúltban – számolt be dr. Őry Ferenc Gencsapáti polgármestere. Az eskütétel után a faluvezető adta át a háromfős erdélyi Fogarasi családnak állampolgárságról szóló okiratot.

A család még helyi lakosként Gencsapátiban kérvényezték, hogy magyar állampolgárok lehessenek. Ám az élet most egy Budapest melletti településre szólította el, de már nagyon várják, hogy mihamarabb visszaköltözhessenek. Már csak azért is, mert a gyermeküket szeptembertől a gencsapáti óvodába szeretnék járati. Azt is elmondták, az állampolgárság megszerzésével régi vágyuk teljesült. Mindig is magyarnak vallották magukat, az iskolában is a magyar történelmet tanulták. Jövőjüket Magyarországon képzelik el, itt szeretnének élni és dolgozni. A falu nagyon a szívükhöz nőtt.