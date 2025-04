Újabb forró nyár érkezik, de milyen élettani hatásai vannak a globális felmelegedésnek?

A globális felmelegedés rengeteg olyan környezeti hatással jár, amelyek befolyásolják a bolygónk ökoszisztémáját és az emberi életet is. Néhány jelentős következmény: tengerszint-emelkedés, szélsőséges időjárások, a biodiverzitás csökkenése, az óceánok savasodása és mezőgazdasági problémák… És mindez a teljesség igénye nélkül. És most már jól látható, rengeteg eset, tapasztalat után, hogy kikerülhetetlenül jelentős hatással van az emberi szervezetre és egészségre is a globális felmelegedés. Az emelkedő hőmérséklet és az éghajlatváltozás következményei számos élettani problémát okozhatnak – nézzük sorban!

Globális felmelegedés: mik az élettani hatásai?

Fotó: Szendi Péter

Mik a globális felmelegedés legfőbb veszélyei az emberekre?

A magas hőmérséklet növeli a hőstressz és a hőguta kockázatát, amely különösen veszélyes az idősek, a gyermekek és a krónikus betegségekkel élők számára. A hőguta súlyos állapot, amely azonnali orvosi beavatkozást igényel!

Sokkal könnyebben terjednek a fertőző betegségek. A melegebb éghajlat kedvez a kórokozók és betegségeket terjesztő élőlények, rovarok, például szúnyogok és kullancsok szaporodásának. Ez növeli a malária, a dengue-láz és más fertőző betegségek terjedésének kockázatát.

A globális felmelegedés fokozza a légszennyezést, ami növeli az asztma és más légzőszervi betegségek előfordulását. A magasabb hőmérséklet kedvez a pollenek és allergének koncentrációjának növekedésének, ami súlyosbíthatja az allergiás reakciókat.

A globális felmelegedés táplálkozási problémákat is hoz magával. A mezőgazdasági termelés csökkenése miatt egyes régiókban élelmiszerhiány alakulhat ki, ami alultápláltsághoz vezethet. A szélsőséges időjárás hatással van a termények hozamára, így az élelmiszerárak emelkedhetnek, ami különösen a szegényebb közösségeket érinti. Mindez pedig egyenes úttal vezet a migráció problémáihoz.

Az éghajlatváltozás okozta szélsőséges időjárási események, például hurrikánok, árvizek és erdőtüzek, pszichológiai stresszt és szorongást okozhatnak. Az érintett közösségekben növekedhet a depresszió és a poszttraumás stressz zavar előfordulása. A globális felmelegedés tehát rombolja a mentális egészséget is.