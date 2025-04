Tb-támogatott gyógyfürdő-kezelések: hogyan juthatunk hozzá?

Tb-támogatással fürdőgyógyászati ellátásokat kizárólag a finanszírozott egészségügyi szolgáltató reumatológus, fizikoterápiás, ortopéd, mozgásszervi rehabilitációs, valamint fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, illetve traumatológiai javallat esetén traumatológus szakorvos rendelheti. A kúra során az egyes ellátásokat meghatározott időn belül és kezelési terv szerint alkalmazzák, ugyanannál a szolgáltatónál. A betegség jellegétől függetlenül támogatással naptári évenként összesen két kúra rendelhető.

Az ellátások kombináltan is igénybe vehetők, de egy kúrában legfeljebb négy különböző fajtájú kezelést lehet rendelni. A kezelésfajtákat – főszabály szerint – 15 alkalomra lehet rendelni, de az orvos 6-20 kezelést is rendelhet, ha az szakmailag indokolt. A baleseti vagy műtéti utókezelés során a komplex fürdőgyógyászati ellátás is igénybe vehető 20 alkalommal.

A komplex fürdőgyógyászati ellátás összesen négy – a gyógyfürdő szakorvosa által meghatározott fürdőgyógyászati és fizikoterápiás – kezelésfajtából állhat. A 18 év alattiak csoportos gyógyúszása hetente két (iskolai szünetben pedig naponta két) alkalommal vehető igénybe úgy, hogy a kúra összesen legfeljebb 52 kezelésből állhat, és 26 hétig tarthat. A szén-dioxid gyógygázfürdőnél naponta legfeljebb 1 kezelés végezhető, azzal, hogy egy kúra 15 kezelésből áll, és 4 hétig tarthat.

Megszakítható a kúra?

A megkezdett kúra egy alkalommal megszakítható, illetve meghosszabbítható a beteg egészségi állapotának megváltozása esetén. A meghosszabbított kúrát az új vény kiállításának napjától számított 30 napon belül kell megkezdeni. A kúra végén, azaz befejezését követő három héten belül a gyógyászati ellátást rendelő orvoshoz ellenőrző vizsgálatra kell menni. Aki az ellenőrző vizsgálaton nem vesz részt, vagy a kezelőlapot és a zárójelentést nem adja le, újabb kúrára nem jogosult.