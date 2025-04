Színek, illatok, dallamok - A Herényi Virágútról jelentjük - képekkel

Többeket a hűvös szél sem tántorított el, és már szombat délelőtt kilátogattak a Herényi Virágútra. Így tett a Vépről érkező Kovács Attila is, aki abban bízott: a kevésbé jó időben még nincs akkora tömeg. Gyorsan meg is találta, amiért jött: felakasztható kaspóba ültetett virágokat vásárolt ajándékba.

Herényi Virágút: volt választék bőven

Fotó: Cseh Gábor

Délutánra a nap is kisütött, megérkeztek a gyermekes családok: a legkisebbeket kosárhinta várta, járt a virágvonat, és éhségűző is akadt bőven. A csavart krumplit 1500 forintért, a kürtös kalácsot 2000 forintért kínálták, és ahogy az a vásári hangulathoz illik, találtunk cukorka, illetve házi süteményes standot is.

Vannak visszatérő vendégeink, akik érvről-évre kilátogatnak a programokra, és már eleve úgy készülnek: itt szerzik be az évi virágzókat - mondja Krukics Katalin, akivel az egyik legnagyobb szombathelyi kertészet standjánál beszélgetünk: Hozzáteszi: különleges mediterrán virágzókkal készültek, sok más mellett tölcsérjázmint, olajfát, szegedi rózsát, japán juhart, leandert, citrusokat, eukaliptuszt hoztak a virágvásárra.