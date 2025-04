Már csak két nap és újra virágba borul Herény – Itt van minden tudnivaló a 21. Herényi Virágútról!

Április 26–27-én (szombat–vasárnap) ismét ünneplőbe öltözik Herény: a városrész utcái megtelnek virágokkal, kézműves termékekkel, zenével és jókedvvel. A szervezők szerint a Herényi Virágút nem csupán vásár, hanem a közösség és a természet örömünnepe, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára legkedvesebb programokat. Nézzük, miből lehet választani!

A Herényi Virágút részletes programja

Forrás: Herényi Virágút FB oldal

21. Herényi Virágút programja

Április 25. – Péntek

18:30 – Nyitókoncert

Helyszín: InnoFlora kertészet (Szombathely, Csók István utca 9.)

A hivatalos megnyitón a Capito Gitárklub és a Rain, Wind & Bells Barn Dance Club gondoskodik a hangulatról. A koncert ingyenesen látogatható, és már előre megadja a hétvége alaphangját.

Április 26. – Szombat

Szombaton és vasárnap már teljes pompájában fogadja a látogatókat a Virágút. Közel harminc kertészeti kiállító, köztük vendégként a kecskeméti Hírös Kert Kft. konténeres gyümölcsfákkal, bogyósokkal, mediterrán növényekkel és prémium rózsákkal érkezik. A növények szerelmesei tehát idén is bőven válogathatnak, a dísznövényektől az egynyári virágokon át a különleges fajtákig.

A legkisebbeket idén is a Gyerek- és Civil Liget várja. Lesz pónilovaglás, VR-virágcsokor-készítő verseny, Incifinci gyermekfoglalkoztató, Harisnyás Pippi, agyagozás, aranymosás, mészkőfigurák és fa játszóház. A civil szervezetek standjai is itt kapnak helyet, ahol nemcsak bemutatkoznak, de interaktív foglalkozásokat is kínálnak. A Ligettel szemben idén is ott lesznek a Magyar Hagyományőrző Faművesek.

A rendezvény teljes területén két színpadon zajlanak majd a kulturális és zenei programok, főként helyi és Vas vármegyei fellépőkkel, és öt különböző utcazenei ponton is szól majd az élő zene – a vásár teljes útvonalán. A hangulatot a Szombathelyi Kötélugrók is fokozzák, akik több helyszínen tartanak látványos bemutatókat.

13:00 – Ökotudatos kerttervezés

Helyszín: Herényiek Háza

Előadók: Szomorú Miklós kertészmérnök és Németh Benjamin kertművész

A téma a fenntartható, praktikus és környezettudatos kertépítés, sok-sok gyakorlati tanáccsal.