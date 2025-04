Tudta, hogy vannak csirkefajok, amelyek színes tojásokat tojnak?

A színes tojás jelenségének semmi köze az állatok húsvét előtti célzott takarmányozásához, pusztán a tyúkok fajtájától és genetikájától függ. A Chiléből származó ősi araucana fajta például kék színű tojást tojik, míg a francia eredetű marans tyúkok a téglavörös és a csokoládészín palettáján lévő árnyalatokban színezik meg a tojásokat.

Húsvét előtt különösen népszerűek az eleve színes tojások Forrás: orf.at

A színes tojások íze is pontosan olyan, mint bármely más tyúktojásé, elterjedt, hogy a zöld színűek kevesebb koleszterint tartalmaznak, ezt azonban egyelőre nem sikerült igazolni – számolt be oldalán az orf.at. Nem kell azonban Tirolig menni a színes tojásokért, Vas vármegyében is találunk olyat, akinek ilyen különleges tyúkjai vannak.

Húsvét előtt a színes tojások nagyon keresettek. Mivel nincs velük munka, különösen a lusták körében népszerű.

Ennek ellenére a színes tojásokkal ritkán találkozni, mivel ezeknek a tyúkoknak a tartása kevésbé gazdaságos, mint a modern tojóhibrideknek, hiszen hozzájuk képest feleannyi tojást tojnak (évente körülbelül 150 darabot). Igaz azonban az is, hogy ezt a mennyiséget négy-öt év után is magabiztosan hozzák, ami a hibridekre azért már nem mondható el.