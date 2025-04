Ünnepi díszbe öltözött a Szentháromság tér

Az alkalomhoz illő gyönyörű napsütéses időben gyűltek össze a város óvodásai, a Celldömölki Városi Általános Iskola és a Szent Benedek Általános Iskola diákjai a Szentháromság téren hétfőn délelőtt. Immáron hétéves hagyomány Celldömölkön, hogy a gyerekek saját készítésű díszeikkel öltöztetik fel a fákat, bokrokat. Így volt ez idén is. A tojások között akad egyszínű és mintás, ragasztott és festett. Voltak, akik létrára is álltak, hogy kellően magasra nyújtózhassanak. A jókedv már eleve adott volt, és a húsvéti hangulat is megérkezett időközben.

Húsvéti hangulatban a Szentháromság téren

Fotó: GS

A gyerekek Vidám énekekkel nyitották meg a programot, néhány bátor kislegény locsolóverssel is megörvendeztette a közönséget. A tojásfadíszítésre a városvezetés is kilátogatott, az ő nevükben Fehér László polgármester mondott köszöntőt.

A színes tojások mellett még akad néhány hely, így az Önkormányzati Hivatal munkatársai mindenkit arra biztatnak, a következő napokban látogassanak el a Szentháromság térre és akasszanak fel egy-egy díszt a város tojásfájára - ezzel is hozzájárulva az ünnepi hangulat megalapozásához.

Aki kedvet kapott a tojásfestéshez, esetleg húsvéti dekorációt készítene, várák a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár kézműves foglalkozására: április 17-én, csütörtökön 14-19 óra között. A fantázia és a kreativitás mellé kifújt tojást sem árt vinni.

