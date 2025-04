Húsvéti forgatag Jánosházán – tojásfa, nyuszisimogató és közös készülődés tette ünnepivé a várost

Jánosházán sem maradt el a húsvéti hangulat: a város apraja-nagyja együtt készült az ünnepre az elmúlt napokban. A helyi gyerekek igazi tavaszi varázst vittek a Művelődési Központ előtti térre – közösen díszítették fel a „tojásfát”, amelyet azóta is sokan megcsodáltak. A színes tojások között több ovis alkotás is helyet kapott, így a legkisebbek kézügyessége és kreativitása is hozzájárult a város ünnepi hangulatához.

Húsvét Jánosházán: nagyban folyik a tojásvadászat

Forrás: Művelődési Ház Jánosháza

Húsvétra hangolódás Jánosházán

A húsvéti készülődés azonban nem állt meg a tojásfánál. A városi művelődési házban húsvétváró délelőttöt tartottak, ahol kicsik és nagyok együtt alkottak, kézműveskedtek, finomságokat kóstoltak, sőt: még nyuszisimogatásra is volt lehetőség. A gyerekek legnagyobb örömére Horváthné Stukics Erzsébet igazi kis állatsimogatót varázsolt a helyszínre, ahol mindenki találkozhatott a kedves tapsifülesekkel.

Nyuszit is simogattak a legkisebbek

Forrás: Művelődési Ház Jánosháza

A program zárásaként tojásvadászat vette kezdetét, amely vidám játékkal koronázta meg a közös készülődést. A rendezvényt Kulcsár Zsolt alpolgármester és Varga Márk képviselő, a kulturális bizottság elnöke is megtisztelte jelenlétével és támogatásával.

A városban meghirdetett felhívásra – „Keressük Jánosháza legszebb díszített tojását!” – is számos szebbnél szebb alkotás érkezett. A tojásokat egészen csütörtökig lehetett leadni a művelődési házban, a beérkezett díszekből készült kompozíció pedig tovább színesítette a város ünnepi arculatát.