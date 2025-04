Húsvéti kalács - tudod hogyan készül a fonott, foszlós kalács nyuszi formában?

A fonás és tekerés trükkjeit a csepregi tűzoltónő, a kenyér- és kalácssütő work shopjairól híres Tájmelné Tóth Mária Mia mutatta meg. Fontuk erre, fontuk arra, tekertük így meg úgy – és így is-úgy is húsvéti kalács lett belőle.

Miként lesz a fonott, foszlós, húsvéti kalács nyuszi formájú? - a trükköket a csepregi tűzoltónő, Tájmelné Tóth Mária Miától tanultuk. Fotó: Szendi Péter

A fonott, foszlós húsvéti kalács tésztájához 300 g tejet, 50 g vajat, 20 g friss élesztőt (vagy 8 g szárított élesztőt), 25 g kristálycukrot, 1 tojás sárgáját és 550 g lisztet használtunk, amiből 500 g sima liszt volt, 50 g pedig teljes kiőrlésű tönkölyliszt. Ezt összedagasztottuk, a tésztát 50 percig hagytuk kelni.

Amikor feljött a tészta a tálban, Mia még egyszer átdagasztotta, majd 8-9 egyenlő részre osztotta és kis gombócokat gömbölyítettünk belőle. Negyed órát pihentettük ezeket is. Utána a gombócokat kinyújtottuk, csíkokra vágtuk. A csíkokat megsodortuk, ezekből fontunk, tekertünk – a képek szerint.

Húsvéti kalács: ennek a nyuszinak a hasa fonott. Fotó: Szendi Péter

Volt olyan nyuszi, aminek csak a hasát fontuk meg, a feje egy kis gombóc volt, a füleit a tésztacsíkokból vágtuk. Szegfűszeg lett a szeme, tésztaszál a bajusza. Olyan hason fekvő nyúl is készült, aminek a háta volt megfonva és hozzáragasztottuk a lábait, a fejét, a füleit, a farkát (utóbbit fogpiszkálóval megtámasztottuk, hogy kellő magasságban süljön oda a kalácshoz). Minden kalácsot megkentünk tojássárgájával a sütés előtt, így ragyogó barnára sültek, a fonatok tövénél olyan gusztusos foszlással, ahogy klasszikusan annak látszani kell. Ezeken a pontokon kínálja magát újra és újra törésre a kalács, míg csak el nem fogy.

Húsvéti kalács: ennek a nyuszinak a háta fonott, a nyakánál el volt kötve sütés előtt, hogy kiadja a formát. Fotó: Szendi Péter

Húsvéti kalács és kakaós csiga készülhet ugyanabból a tésztából

Amint a képeinken látható, alakítottunk ki tekeréses módszerrel is aranyos és ízletes, finom nyuszikat. A legpompásabb talán a kakaós csiga-nyúl volt – ugyanebből a tésztából, de megkakaózva azt kinyújtás után, tekercselés előtt. A húsvéti kalács készítése gyerekeknek is jó móka. Még Mia 12 éves fia, Zsolti is jól szórakozott, miközben ügyesen kialakította a maga nyuszi formájú kalácsát.