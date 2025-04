Húsvéti tojás - a karcolás technikáját a Vasi Skanzenben bárki kipróbálhatja!

Felkerestük Csordás Csabánét gencsapáti magánmúzeumában, amelyhez csodálatos virágpompás kert kapcsolódik (és jelenleg közel ezer tulipán virul!), hogy megnézzük, idén milyen motívumokat, verseket kínál, milyen színű a minden évben megújuló, de a hagyományokból építkező húsvéti tojás.

A húsvéti tojás díszítésének egyik mestere Vas vármegyében Csordás Csabáné Marika népi iparművész, aki húsvéthétfőn a Vasi Skanzenben tanítja is a tojáskarcolás művészetét, ki lehet próbálni. Fotó: Merklin Tímea

A szokásos piros és sárga húsvéti tojás mellett sötétzöldeket, lilákat, sőt feketéket is láttunk, az idei fő motívum a vadrózsával futtatott vagy golgotavirággal körbevett kereszt.

- A nagyanyám, Bodorkós Mária a 19. század végén nefelejcset rajzolt a kereszt köré, édesanyám, Horváth Józsefné szőlőt, én most vadrózsával és golgotavirággal díszítem – mondja Csordás Csabáné, aki egyik képviselője annak a családnak, amely a tojáskarcolás hagyományát a 19. század óta örökíti. Édesanyja és ő pápai áldást kaptak a tevékenységükre. A gencsi tojáskarcolás ma már Vas vármegyei érték.

Csordás Csabáné 78 éves, 65 éve karcol húsvéti tojásokat. Magánmúzeumában hétszáz darabos, folyamatosan gyarapodó tojásgyűjtemény is található az egyéb néprajzi tárgy között. A látogatók zömének a gyerekkorát juttatja eszébe a paraszti kultúrát idéző sokféle eszköz.

A húsvéti tojás díszítésének egyik helyi hagyománya a gencsi tojáskarcolás, amely a Vas Vármegyei Értéktárnak is része. Fotó: Merklin Tímea

A múzeumom szakrális hely lett, bővült kegytárgyakkal, zarándokutakról hozott emlékekkel, szobrokkal, imakönyv-gyűjteménnyel – halljuk tőle, miközben megszemléljük édesanyja több száz darabos különgyűjteményét. Ő is karcolt a tojásokra verseket, vagy verssorokat, egyiken ez áll: „Halleluja, vígadjunk,/Istennek hálát adjunk!”, a másikon csak ennyi: „Legeltesd bárányaimat!”

Csordás Csabáné Marika idei kedvenc verse, amit a kereszttel díszített tojások másik felére írt: „Hit remény, szeretet/ e három erény/uralkodjék mindig/ szívednek érzelmén.”

Húsvéti tojás – vallási jelképekkel

Az asztalokon, tálakban sorakozó gyűjteményekben megmutatkozik: anya is, lánya is szívesen karcolt vallási témájú húsvéti tojásokat, sok a kehely, búza, szőlő motívum, de az állatos is: a nyuszisnak, bárányosnak mindig örülnek a gyerekek.

Csordás Csabáné húsvéthétfőn a Vasi Skanzenben is megmutatja az érdeklődőknek a híres gencsi tojáskarcolás technikáját - bárki kipróbálhatja!