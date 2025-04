Újabb betegség miatt aggódnak a gazdák, Ausztriában már felütötte a fejét 

Baromfivész, sertéspestis, kiskérődzők pestise, száj- és körömfájás – mindezen járványok rendkívül rövid időn belül egymást váltották. És most új veszély terjed az osztrák istállókban, és egzisztenciális kihívások elé állítja a gazdálkodókat. Míg a ragadós száj- és körömfájás Ausztria keleti határain leselkedik, a rettegett kéknyelv-betegség már elérte az ország nyugati részének első gazdaságait – írja tegnap késő esti cikkében az osztrák Krone.

Járványok után: után itt a kéknyelv-betegség?!

Fotó: Szendi Péter

A járvány okozója

Egy apró, látszólag jelentéktelen rovar hordozza a vírust, amely azonban komoly problémát szerez. Amint a lap rámutat, már több országban, köztük Németországban, Belgiumban és Hollandiában is komoly károkat okozott. Most pedig Ausztria nyugati részén is megjelent, veszélyeztetve a helyi állattenyésztést.

Mi a helyzet Vas vármegyében?

Amint azt lapunk több alkalommal is megírta, minden megkérdezett vasi állattartó és gazdaság kiemelt figyelemmel kezeli a járványokat. Alapos szakmai felkészültséggel végzik az előírt védőintézkedéseket, amiket egyébként rendszeresen ellenőriznek is a hatóságok. Mind a távoltartásra, mind a fertőtlenítésre igen nagy hangsúlyt fektetnek. Kizárólag azok mehetnek az állatok közelébe, akik megfelelő védőfelszereléssel és kellő tisztasággal teszik ezt. Kívülállóknak pedig hetek óta esélye sincs sem bemenni, sem (akár távolabbról) megtekinteni a jószágokat. Hogy korábban több helyen megszokott állatsimogatásról már szó se essék… az végképp kizárt.

Több gazdát is megkérdeztünk: egyelőre nem is hallottak erről az újabb járványról. Mindenki abban bízik, hogy ez a betegség remélhetőleg el sem jut idáig. Ettől függetlenül a védekezést már csak emiatt sem hanyagolják el – erősítettek meg.

Van megelőzés?

Igen, van! Az osztrák cikk meg is nevezi: „Az egyetlen hatékony fegyver: az oltás. Három vakcinát már jóváhagytak, ezek sokkal enyhébbé teszik a betegség lefolyását”. Azok, akik most cselekednek, megvédhetik állataikat és megelőzhetik a nagyobb károkat" – figyelmeztet Christian Zainzinger, a Boehringer Ingelheim állatjóléti szakértője.