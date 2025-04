Listán az összes szombathelyi térfigyelő kamera - eddig őrzik meg a felvételeiket

Szombathely belvárosát és több frekventált városrészt is sűrű térfigyelő kamerahálózat pásztáz. Sokan nem tudják, de a térfigyelő kamerák pontos helye nyilvános – és az is, hogyan kérhető ki egy-egy felvétel, ha szükség lenne rá. Most összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

A térfigyelő kamerák pontos helyszínei nyilvánosak

Mire jók a térfigyelő kamerák?

A közterületi kamerák elsődleges célja a közbiztonság és a bűnmegelőzés. Segítenek a rendőrségnek felderíteni szabálysértéseket, bűncselekményeket, de szerepük lehet abban is, hogy elrettentsenek bizonyos cselekményektől. Hogy pontosan hova kerülnek ilyen eszközök, azt törvény szabályozza.

A rendőrség és a városrendészet is értesítést kap a kamerák elhelyezéséről, és a lakosoknak sem titok, pontosan hol vannak: a listát a szerv hivatalos honlapján is megtalálni - válaszolta érdeklődésünkre Ágoston Sándor, a szombathelyi Városrendészet irodavezetője.

Arról is érdeklődtünk, mi alapján döntik el hová kerül ki kamera. Mint megtudtuk, a helyszínek kijelölése nem véletlenszerű: közbiztonsági szempontok, lakossági visszajelzések és rendőrségi javaslatok alapján határozza meg a város. A javaslatokat a városrendészet készíti elő, de a végső döntést a képviselő-testület hozza meg - emelte ki Ágoston Sándor.

A 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint:

„A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.”

Hol vannak térfigyelő kamerák Szombathelyen?

A Városrendészet összesen 78 állandó kamerát üzemeltet, főként a belvárosi és forgalmas területeken, közparkokban, csomópontokban és aluljárókban kaptak helyet. A legtöbbjük hangszóróval is felszerelt, így szükség esetén közvetlenül tudnak figyelmeztetni.

Íme néhány jellemzőbb helyszín:

Belváros: Fő tér: Szentháromság szobor, Császárkő. Savaria tér - Pannónia ház, 48-as tér, Mártírok tere, Szent Márton tér, Berzsenyi Dániel tér,

Fő tér: Szentháromság szobor, Császárkő. Savaria tér - Pannónia ház, 48-as tér, Mártírok tere, Szent Márton tér, Berzsenyi Dániel tér, Parkok : Gayer park, Pelikán park, Csónakázó tó környéke (parkoló, DECK bistro & bar, fitness park, összesen 8 darab kamera ), Parkerdő parkolója és több pontja (szintén 8 kamera van a Parkerdőben).

: Gayer park, Pelikán park, Csónakázó tó környéke (parkoló, DECK bistro & bar, fitness park, összesen ), Parkerdő parkolója és több pontja (szintén 8 kamera van a Parkerdőben). Forgalmas csomópontok és aluljárók : Thököly körforgalom, Óperint utca – Dózsa György utca kereszteződés, Zanati út – Pálya utca kereszteződés, aluljárók a Borostyánkő Áruháznál, az AVIA Biztosítónál, a Piacnál, Thököly Imre utca – Szent Márton utca kereszteződése

: Thököly körforgalom, Óperint utca – Dózsa György utca kereszteződés, Zanati út – Pálya utca kereszteződés, aluljárók a Borostyánkő Áruháznál, az AVIA Biztosítónál, a Piacnál, Thököly Imre utca – Szent Márton utca kereszteződése Lakótelepi és üzleti zónák : Szűrcsapó utca 2-4. társas üzletház, Váci Mihály utcai Szolgáltatóház egyes részein, DOMUS Üzletház - Rohonci úti parkolóban és öt egyéb helyen

: Szűrcsapó utca 2-4. társas üzletház, Váci Mihály utcai Szolgáltatóház egyes részein, DOMUS Üzletház - Rohonci úti parkolóban és öt egyéb helyen Egyéb frekventált helyek: Éhen Gyula tér, Ady tér, Március 15. tér, Batthyány tér, Uránia udvar, Szent István király utca, Nagy László utca, Gyöngyösparti sétány - Szent Márton utca kereszteződés.

.A lista nem teljes - a teljes itt érthető el - de jól mutatja, hogy Szombathelyen több tucat fix telepítésű kamera működik, melyek folyamatosan pásztázzák a város egyes pontjait.