Mi lesz a szombathelyi kátyús parkolóval: válaszolt a városháza

Olvasói levél alapján foglalkozott lapunk a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár épülete melletti parkoló ügyével. A bosszúságot a sok kátyú, gödör, egyenetlen felület adta többeknek is. Akkor meg is kerestük Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát kérdéseinkkel. Íme, választ kaptunk, amit meg is osztunk olvasóinkkal!

Kátyús parkoló: megérkezett a Városháza válasza!

Fotó: Cseh Gábor

Mi lesz a sorsa a kátyús parkolónak?

A parkoló helyreállításával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást kaptuk dr. Károlyi Ákos jegyző úr aláírásával:

„A Liszt Ferenc utcai tömbbelsőben lévő parkoló szakasz az esőzéseket követően megsüllyedt, helyenként töredezett. Partnercégünk, a SZOVA Nonprofit Zrt. folyamatosan végzi a fizetőparkolóként használt kavicsos parkoló helyreállítását, feltöltését. A Vas Népe Szerkesztősége tájékoztatásával egyidejűleg megrendeltük a SZOVA NZRt-től az érintett parkoló helyreállítását, kavicsos feltöltését 2025. április 30-i teljesítési határidővel.

A parkolóhely végleges és hosszútávú helyreállítása tekintetében felkértem a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztályt, hogy a SZOVA NZRt-től kérjen be árajánlatot a munka várható költségeire, amely költség ismeretében tudunk megalapozott döntést hozni az ügyben”.

