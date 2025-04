Fenntartani olcsó, megvenni drága - Hiába egyre több a roller, továbbra népszerű a kismotor

Még ma is sokan használnak közlekedésre elsősorban rövidebb távon és városon belül kismotort. Pontos számot lehetetlen mondani, de nagyjából 400-600 ezer lehet belőlük az utakon. Nagy előnyük, hogy alig nagyobbak, mint egy bicikli, hajtásukhoz még sincs szükség emberi erőre, de ami még fontosabb, motoros jogosítványra sem, bukósisakra viszont igen. A segédmotoros kerékpár nem minősül gépjárműnek, belső égésű motorja legfeljebb 50 köbcentis lehet, a legnagyobb tervezési sebessége pedig nem haladhatja meg a 45 km/h-t. Mindegyik vezethető B és AM jogosítvánnyal.

Egyre több a roller, de a kismotorok továbbra is népszerűek, jól mutatja ezt az áruk is Fotó: Shutterstock

Persze az elektromos rollerek térhódítása kissé átírta a mikromobilitási palettát, szép számmal akadnak azok, akik ragaszkodnak apró termetű benzines kétkerekűjükhöz, ráadásul olvasónk szerint – aki egy éve használja munkába járásra Vespa típusú robogóját – az elektromos roller nem is feltétlenül tekinthető jó alternatívának, mivel lassabb és balesetveszélyesebb is, mint egy segédmotor. Arról nem is beszélve, hogy a robogózás az egy életérzés, a szabadság élményét adja. Fenntartásuk is olcsó, az 50-es gépeket nem kell vinni műszaki vizsgára, nincs vagyonszerzési illeték vásárláskor, ahogyan az első forgalomba helyezésnél szokásos regisztrációs adó sem, évi hatezer forintból megvan rá a pár éve kötelezővé tett felelősségbiztosítás, tankolni meg szinte alig kell.

Az azonosító nélküli, könnyű kismotorok lopási kockázata meglehetősen magas, hiszen bűnözi szemmel könnyű prédának tekinthetők.